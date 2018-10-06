Макгрегор напал на Хабиба Нурмагомедова на взвешивании

СЕГОДНЯ 05:45 2018-10-06T06:22:29+03:00

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На взвешивании перед UFC 229 в Лас-Вегасе, прошедшем сегодня ночью дошло до драки. Конор Макгрегор не пытался сдерживаться перед боем и напал на Хабиба Нурмагомедова. Президенту UFC Дане Уайту и охранникам еле удалось сдержать разъярённого ирландца.

Взвешивание бойцов перед турниром UFC 229 проходило достаточно спокойно до того момента, когда на сцене начали появляться бойцы основного карда. Лучшие спортсмены оказались лучшими провокаторами.

Первая потасовка произошла на взвешивании тяжеловесов Деррика Льюиса и Александра Волкова. Россиянин вышел на взвешивание в ушанке, и, показав нужный результат, остановился в ожидании «дуэли взглядов» с соперником. Вышедший на сцену Льюис был явно настроен намного агрессивнее Александра и после взвешивания буквально набросился на российского тяжеловеса, бодая его лбом. Волков отреагировал на это спокойной, уверенной улыбкой, что взбесило американца. Чтобы вывести соперника из равновесия, Деррик молниеносным движением сбил злосчастную ушанку с головы Александра. Бойцов еле успели растащить, но после инцидента россиянин с улыбкой показал оппоненту поднятый вверх большой палец, показывая, что по-достоинству оценил дерзость и храбрость Льюиса.

Дэррик Льюис напал на Александра Волкова.Видео: официальный Twitter UFC

И, конечно же, потасовка случилась на главном взвешивании вечера. Король эпатажа Макгрегор не мог упустить возможности показать свой боевой настрой и выступить на публику. Выйдя на сцену, Конор стал неспешно раздеваться. В отличие от всех остальных участников турнира, снимавших только майку, он решил не расстраивать фанаток и с удовольствием стянул с себя штаны. После удачного взвешивания ирландец как тигр стал расхаживать по сцене, ожидая соперника. Вышедший на сцену в классической белой папахе Хабиб, демонстрируя свою скромность и противопоставляя себя Макгрегору, не стал снимать даже майку. Жестами он показал, что исход боя зависит не от него, но от бога. После успешного взвешивания спортсмен спокойно пошёл навстречу сопернику.

Конор не мог упустить возможности в последний раз попробовать спровоцировать соперника на последней «битве взглядов» Подозревая это желание, президент UFC держал спортсменов на преувеличенно большом расстоянии. Но это только взбесило Макгрегора. Распалённый ирландец безудержно матерился и вдруг напал на дагестанца, попытавшись ударить его ногой.

Спортсменов тут же растащили. Уходя со сцены, Конор изо всех сил ругал оппонента.

— Он пахнет, как вонючий [нефритовый стержень]! Крыса и трус! — Кричал Конор.

Хабиб проводил соперника спокойной улыбкой и традиционно возвёл руки к небу.

Напомним, что титульный бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор состоится завтра, 7 октября. Поединок начнётся в районе 7:00 по московскому времени.

Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на взвешивании.UFC on Twitter

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