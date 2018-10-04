2018-10-04T11:47:45+03:00
Спорт

Нурмагомедов и Макгрегор провели открытую тренировку перед боем

Ирландец пообещал загнать Хабиба обратно в горы, а дагестанца освистали
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор провели открытую тренировкуХабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор провели открытую тренировкуФото: REUTERS
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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор провели открытую тренировку перед титульным боем в здании Park Theatre в Лас-Вегасе. При этом реакция публики на появление спортсменов разительно отличалась: когда появился Хабиб, на него из зала посыпались оскорбления и ругательства, а Конора встретили, как короля.

Для открытой тренировки перед самым громким боем за всю историю UFC было выбрано старое здание Park Theatre. Синие атласные кресла, роскошные ковры — боссы промоушена явно решили, что антураж должен соответствовать статусу грядущего поединка. При этом вход на мероприятие был открытым и бесплатным.

Первым на сцену вышел Хабиб и сразу стало ясно, что из примерно 500 зрителей, собравшихся на мероприятие, большинство поддерживают его соперника. Фанаты с ирландскими флагами на плечах беспощадно освистали дагестанского спортсмена. Из зала то и дело доносились оскорбления и ругательства.

Несмотря на это действующий чемпион достаточно спокойно размялся и продемонстрировал публике несколько приёмов борьбы — своего главного козыря в противостоянии с Конором. После этого спортсмен нашёл слова, чтобы ответить ирландским фанатам на многочисленные оскорбления.

— Салам Алейкум, братья, — обратился ко всем собравшимся Нурмагомедов. В ответ спортсмен услышал неодобрительный гул и свист. — Три дня. Три дня и я обещаю вам, вы меня полюбите. А вы, ирландцы. У меня есть к вам вопрос. Что с вашим родным языком? Вы его променяли? Вы его променяли на английский, несмотря на то, что воевали с англией. Дед Конора работал с англичанами, сам ваш цыплёнок (так Хабиб называет своего соперника, — прим.ред) работает с англичанами. Вы лицемеры. Но я всё изменю. Я знаю, что я вам понравлюсь. Братья! Спасибо за поддержку. С нами бог! Я выйду и с божьей помощью накажу этого парня за всё!

Открытая тренировка Хабиба и МакГрегора.

Через несколько минут под одобрительный гул трибун на сцене появился Конор Макгрегор. Было видно, что ирландец чувствует себя как дома. Он вальяжно размялся и продемонстрировал свою ударную технику. По уверенным движениям спортсмена было видно — он сумел вернуть себе форму после двухлетнего перерыва и готов лицом к лицу встретиться с самым опасным соперником в своей карьере.

— Добрый вечер Лас-Вегас! — Конор вырвал микрофон из рук ведущей. — Я счастлив вернутся и снова выступать перед вами. Приходите в субботу — не пожалеете. Я снесу его голову. Мой прогноз — сокрушительный нокаут. Он слишком неповоротливый, в него так легко попасть. Мне [плевать] вообще на всё: на его борьбу, на его технику. Мне [всё равно]! Я приду за его башкой. Приходите 6 октября и вы увидите, как я поймаю этого [неприятно пахнущего] дагестанца и отправлю его обратно в горы!

Бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор состоится ранним утром 7 октября по московскому времени. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе спортсмены будут биться за титул чемпиона в лёгком весе.

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