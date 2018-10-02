2018-10-02T13:02:43+03:00
Спорт

Нурмагомедов потроллил Макгрегора цыплёнком

Хабиб опубликовал провокационный снимок в соцсетях [фото]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Хабиб Нурмагомедов потроллил своего соперника перед боемХабиб Нурмагомедов потроллил своего соперника перед боемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов потроллил Конора Макгрегора в соцсетях, сравнив титулованного ирландского бойца с цыплёнком. Провокационную фотографию дагестанский спортсмен опубликовал в своём Instagram.

На снимке запечатлён сам Хабиб в обществе своего тренера Хавьера Мендеса. В руках у него майка с изображением цыплёнка и ироничной надписью «Поверь мне, я настоящий дрессировщик цыплят».

Цыплёнком в этой фразе, очевидно, является заклятый соперник Нурмагомедова ирландец Макгрегор. Во время пресс-конференции и других интервью спортсмен не раз таким образом величал Конора. Тонкая и, кажется, совершенно беззлобная шутка должна задеть Ноториуса за живое, ведь он очень бережно относится к собственной репутации.

khabib_nurmagomedovkhabib_nurmagomedov
На майке нарисован цыплёнок, с которым Хабиб сравнил Макгрегора
280072 отметок «Нравится»4244 комментариевInstagram

Фото стало продолжением серии тонких подколов, которыми бойцы обмениваются в социальных сетях, чтобы подогреть интерес к предстоящей схватке. Поэтому Макгрегор не остался в долгу и в ответ в том же Instagram опубликовал фотографию своего мощного торса с крестиком на груди.

— Передайте богобоязненному, что без божьей помощи он не вывезет, — подписал снимок Конор.

Напомним, бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе пройдёт на UFC 229 в Лас-Вегасе 6 октября. В нём Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор наконец встретятся лицом к лицу и раз и навсегда разрешат свой конфликт.

thenotoriousmmathenotoriousmma
Say a prayer you will need it
1060654 отметок «Нравится»7264 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макгрегор: Я верну пояс и покажу Хабибу, кто здесь король!

Ирландец готов решить все личные вопросы между спортсменами (подробности).

Нурмагомедов показал, как собирается победить Макгрегора

В новом видеоблоге чемпион UFC раскрыл главное условие победы (подробности).

В Чечне от МакГрегора потребовали извиниться за слова в адрес Кадырова

Бойцы клуба «Ахмат» записали видеообращение с недвусмысленными угрозами в адрес бойца (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дорога через Буйнакский перевал в Дагестане перекрыта из-за КТО
Ставропольские энергетики к холодам готовы
Жительница Ставрополья заказала киллеру убийство соседей, сверливших стены
Защита Абдулатипова обжаловала его арест
Ессентукский парк спецтранспорта принял первую партию коммунальной техники
На Ставрополье директор продала трактор сельской школы, чтобы погасить долги
Через семь лет федерального розыска в Москве поймали ставропольского мошенника
8 махачкалинских чиновников пойманы на сокрытии доходов
В Ставрополе студент спровоцировал автоаварию с тремя пострадавшими
На Ставрополье цистерна спровоцировала тройное ДТП на автозаправке
В Ставропольском крае неадекватный водитель попытался скрыться от полиции
На Ставрополье выбрали нового главу Шпаковского района
Жительница Ставрополья покусала полицейского за палёную водку
После смертельной аварии девушке из Северной Осетии нужна донорская кровь
В КБР «Нива» врезалась в BMW: один человек погиб, шестеро пострадали
На Ставрополье бизнесмен и руководство колонии «распилили» 4,5 млн
В ставропольском магазине рецидивист напал с ножом на продавца - видео
Деревянная балка упала на 8-летнюю девочку в ставропольском Драмтеатре
Суд начнёт рассмотрение дела бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева
В Ессентуках стартовал конкурс «Я люблю тебя, бабушка!»
В Дагестане футбольный рефери забил мяч и засчитал гол
Студент устроил в Ставрополе ДТП с пятью пострадавшиими
Дагестан оказался главным регионом России по числу сторонников ЗОЖ