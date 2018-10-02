Нурмагомедов потроллил Макгрегора цыплёнком
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов потроллил Конора Макгрегора в соцсетях, сравнив титулованного ирландского бойца с цыплёнком. Провокационную фотографию дагестанский спортсмен опубликовал в своём Instagram.
На снимке запечатлён сам Хабиб в обществе своего тренера Хавьера Мендеса. В руках у него майка с изображением цыплёнка и ироничной надписью «Поверь мне, я настоящий дрессировщик цыплят».
Цыплёнком в этой фразе, очевидно, является заклятый соперник Нурмагомедова ирландец Макгрегор. Во время пресс-конференции и других интервью спортсмен не раз таким образом величал Конора. Тонкая и, кажется, совершенно беззлобная шутка должна задеть Ноториуса за живое, ведь он очень бережно относится к собственной репутации.
Фото стало продолжением серии тонких подколов, которыми бойцы обмениваются в социальных сетях, чтобы подогреть интерес к предстоящей схватке. Поэтому Макгрегор не остался в долгу и в ответ в том же Instagram опубликовал фотографию своего мощного торса с крестиком на груди.
— Передайте богобоязненному, что без божьей помощи он не вывезет, — подписал снимок Конор.
Напомним, бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе пройдёт на UFC 229 в Лас-Вегасе 6 октября. В нём Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор наконец встретятся лицом к лицу и раз и навсегда разрешат свой конфликт.
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