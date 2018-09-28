Тренер Нурмагомедова: Хабиб уже победил Конора

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-28T11:37:25+03:00

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Тренер Хабиба Нурмагомедова раскрыл карты, рассказав, какие цели преследовал его подопечный на пресс-конференции перед самым ожидаемым боем за всю историю UFC. По его словам, дагестанец полностью превзошёл ирландца и получил психологическое преимущество перед предстоящей схваткой.

— Перед пресс-конференцией мы говорили с Хабибом, — рассказал тренер бойца Хавьер Мендес в интервью американскому изданию MMAFighting. — Естественно, я предупредил его, что если он будет вступать в игры с мастером треш-тока, если он будет соревноваться с Конором на словах — он проиграет. Я сказал, что МакГрегор заденет его на религиозной, политической почве и даже будет говорить низости о его семье. Но нужно оставаться спокойным и только улыбаться в ответ. И Хабибу это удалось.

Результаты общения с публикой и прессой Мендес оценивает здраво. Он подчёркивает, что в «болтовне» и оскорблениях ирландец ожидаемо превзошёл дагестанца. Но, если разобраться в деталях, несмотря на свою агрессию МакГрегор проиграл «битву взглядов», первым переведя взор в зал, а Нурмагомедов продемонстрировал непоколебимость и решимость.

— Никто не мог ожидать, что Хабиб окунёт МакГрегора в грязь. Дуэль на словах он бесспорно проиграл, но одержал главную победу. И теперь мой подопечный имеет большое преимущество перед соперником. Не поддавшись на провокации, но ни разу не испугавшись, не дрогнув, он оказался сильнее духом. Заметьте, что Конор всегда первым отводил взгляд, потому что видел в глазах Хабиба готовность в любой момент встретиться с ним лицом к лицу и решить вопрос не на словах, а на деле.

Несмотря на это, Мендес настаивает, что МакГрегор остаётся невероятно сильным соперником, которого недооценивают многие эксперты.

— Я отсмотрел все бои Конора в UFC и понимаю, что многие недооценивают ирландца. Все выделяют его ударную технику, но мало кто понимает, что МакГрегор очень хорош и в борьбе. У него почти нет слабых мест, и бой, конечно же, будет очень сложным. Однако мы основательно подготовились и в октагоне вы увидите совершенно другого Хабиба. Не буду раскрывать всех секретов, но у нас есть план, — заверил журналистов Хавьер Мендес.

Напомним, что бой Нурмагомедов — МакГрегор состоится 6 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе. Наградой победителя станет чемпионский пояс UFC в лёгком весе, которым, на данный момент, владеет дагестанский спортсмен.

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