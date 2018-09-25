Отец Макгрегора заявил, что его сын сломает череп Нурмагомедову в первом раунде

СЕГОДНЯ 12:14 2018-09-25T12:15:28+03:00

Тони уверен, что Хабиб не продержится и пяти минут

Изменить размер текста: A A

Отец Конора Макгрегора высказался по поводу предстоящего боя его сына и Хабиба Нурмагомедова. По мнению Тони, встреча будет очень короткой, так как ирландский спортсмен уничтожит своего соперника в первые несколько минут

- Я совершенно уверен, что Конор нокаутирует Нурмагомедова уже в первом раунде. Других вариантов и быть не может - Хабиб не доживет до второй пятиминутки, заявил Тони Макгрегор изданию The Irish Sun.

Тони Макгрегор абсолютно уверен, что бой закончится в пользу его сына потому, что Хабиб Нурмагомедов слишком медлительный. Он считает, что ирландец легко одолеет соперника за счет своей скорости и точности. Кроме того, отец Конора и вовсе назвал дагестанского спортсмена простым любителем, а не профессионалом.

- Мой сын сломает Хабибу череп. Конор в потрясающей форме и его мощь невероятна, - подытожил отец Макгрегора.

Напомним, главный бой года за титул чемпиона в легком весе по версии UFC состоится 6 октября в Лас-Вегасе. На сегодняшний день, чемпионским поясом владеет дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов.

Билеты на бой были раскуплены за считанные секунды. А организаторы поединка пригласили посетить свое мероприятие даже Владимира Путина и Дональда Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нурмагомедов рассказал, что МакГрегор может победить его одним ударом

Действующий чемпион оценил шансы соперника в «самой крутой схватке в истории UFC» (подробности).

Майк Тайсон: Буду переживать за Хабиба в бою с МакГрегором

Легендарный боксёр уже купил билеты на бой за пояс чемпиона UFC (подробности).

Вместо подготовки к бою с Нурмагомедовым МакГрегор увлёкся виски

Бывший чемпион слишком много времени стал проводить на собственном заводе (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Кадыров решил помирить Тимати и Нурмагомедова: «Давайте жить дружно»

Глава Чечни записал видеоролик в поддержку рэпера (подробности)

«Не дерись в трусах и не бей лежачего!»: Тимати высмеял «религиозность» Нурмагомедова

Конфликт между рэпером и спортсменом набирает обороты (подробности).

Тимати заступился за Егора Крида перед Хабибом Нурмагомедовым

Рэпер предложил спортсмену решить конфликт мирным путем (подробности).

«Не велика потеря»: Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отмену концерта Егора Крида в Махачкале

Спортсмен не первый раз критикует выступления популярных рэперов (подробности).