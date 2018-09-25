Отец Макгрегора заявил, что его сын сломает череп Нурмагомедову в первом раунде
Отец Конора Макгрегора высказался по поводу предстоящего боя его сына и Хабиба Нурмагомедова. По мнению Тони, встреча будет очень короткой, так как ирландский спортсмен уничтожит своего соперника в первые несколько минут
- Я совершенно уверен, что Конор нокаутирует Нурмагомедова уже в первом раунде. Других вариантов и быть не может - Хабиб не доживет до второй пятиминутки, заявил Тони Макгрегор изданию The Irish Sun.
Тони Макгрегор абсолютно уверен, что бой закончится в пользу его сына потому, что Хабиб Нурмагомедов слишком медлительный. Он считает, что ирландец легко одолеет соперника за счет своей скорости и точности. Кроме того, отец Конора и вовсе назвал дагестанского спортсмена простым любителем, а не профессионалом.
- Мой сын сломает Хабибу череп. Конор в потрясающей форме и его мощь невероятна, - подытожил отец Макгрегора.
Напомним, главный бой года за титул чемпиона в легком весе по версии UFC состоится 6 октября в Лас-Вегасе. На сегодняшний день, чемпионским поясом владеет дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов.
Билеты на бой были раскуплены за считанные секунды. А организаторы поединка пригласили посетить свое мероприятие даже Владимира Путина и Дональда Трампа.
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