Вместо подготовки к бою с Нурмагомедовым МакГрегор увлёкся виски

СЕГОДНЯ 18:33 2018-08-28T18:42:09+03:00

Бывший чемпион слишком много времени стал проводить на собственном заводе

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Звезда смешанных единоборств Конор МакГрегор вместо подготовки к бою с Хабибом Нурмагомедовым проводит дни на собственном ликёроводочном заводе в компании виски. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Оказывается что собственный бренд виски, который ирландец совсем недавно запустил, требует много внимания и времени. Кроме того, спортсмену часто приходится «дегустировать» продукт. Однако Конор утверждает, что делает это «ради своего дедушки».

— Впахиваю на своём ликёроводочном заводе виски, — написал МакГрегор в Instagram. — Это просто райское место, лучшее из всех на этом великом острове. Постоянно дегустирую и чувствую чистейшей ирландской родниковой воды и золотистого зерна с солодом, сияющих настолько, что приходится надевать мои лучшие солнцезащитные очки!

По собственному признанию спортсмена, вечерами ему приходится постоянно сравнивать свой виски с классическим «Джеймсоном», который он так любил раньше.

МакГрегор утверждает, что работает на заводе и пьёт за завтраком «ради дедушки»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Я уважаю Джеймсона. Но мой сильнее. Но когда я пробую его...я влюбляюсь. Влюбляюсь в этот напиток. Мы производим чистое золото. И я делаю его в память о своём любимом деде, — разоткровенничался МакГрегор.

После этого Конор рассказал подписчикам трогательную историю о том, что его дедушка был одним из первых, кто держал свой «утренний домашний паб», где каждое утро множество ирландцев собирались, чтобы пропустить с хозяином по стаканчику виски. Точно такую же традицию, по видимому, завёл и сам спортсмен, который, вместе с дедом, «любит свой виски больше, чем завтрак». И это несмотря на то, что до боя с его заклятым врагом Нурмагомедовым осталось меньше полутора месяцев.

— Всё это ради тебя, дедушка! Надеюсь когда-нибудь я смогу тебя угостить, — подытожил МакГрегор, поставив молящийся эмодзи.

Напомним, что бой Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова за чемпионский пояс UFC в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Большинство экспертов ставит на победу дагестанского бойца, считая его безусловным фаворитом поединка, особенно учитывая сомнительную форму МакГрегора, который не выходил в октагон больше полутора лет.

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