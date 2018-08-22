Хабиб Нурмагомедов голыми руками завалил медведя

СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-22T18:02:25+03:00

Хабиб Нурмагомедов боролся с медведям по правилам самбо, чтобы укрепить тело и дух Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будущий чемпион UFC сразился с диким зверем в девять лет [видео]

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В детстве Хабиб Нурмагомедов тренировался уникальным способом — он боролся с молодым медведем. Редкое видео показали друзья дагестанского «Орла», когда журналисты спросили о шансах действующего чемпиона UFC в поединке с Конором МакГрегором.

— Вы думаете, что у Конора есть шансы? Я так не думаю, — подчеркнул в беседе с представителям американских СМИ экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисио Вердум. — Я знаю Хабиба, он просто прикончит МакГрегора. Он по-настоящему крепкий парень, а не неженка. Он войдёт с ирландцем в клинч и повалит его, как повалил того медведя в детстве! Какие у Конора шансы против такого человека?!

После этого в социальных сетях распространилось и само видео, о котором рассказал прославленный боец. Оказывается, сразу после того, как будущему чемпиону стукнуло девять, его отец и бессменный тренер Абдулманап решил, что сын готов к особенному испытанию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/665426" frameborder="0"></iframe> Девятилетний Хабиб Нурмагомедов голыми руками сражается с медведем.

По словам самого старшего Нурмагомедова, поединок проходил в Махачкале. Откуда в городе взялся медвежонок — неизвестно, однако отец решил, что бой с диким зверем закалит дух и поможет отточить навыки маленьких воспитанников в стрессовой сиутации. Поэтому Хабибу и его старшему брату Магомеду было позволено выйти на поединок против медвежонка, несмотря на то, что существовала реальная опасность, что животное прокусит и одежду, и кожу.

Несмотря на это, сыновья были готовы сразиться с грозным противником. Обязательным условием была битва по всем правилам спарринга, которые братьям было строго запрещено нарушать. Первым против медведя вышел именно младший брат Хабиб, поединок получился долгим и упорным. Несмотря на то, что животное превосходило маленького бойца и в весе и в силе, за счёт мастерства будущему чемпиону удалось повалить его на землю. А через некоторое время тот же трюк повторил и брат «Орла», имевший преимущество в силу более зрелого возраста.

Не зря на фанатской картинке Хабиб Нурмагомедов гонится за МакГрегором именно на медведе. Фото: twitter.com/TeamKhabib

Оказывается, история стала притчей во языцах и многие коллеги Нурмагомедова видели легендарный ролик. Поэтому Хабиба опасаются и уважают за грандиозную смелость, проявленную в схватке с диким зверем. Многие небезосновательно считают, что именно такие жесткие тренировки позволили дагестанцу стать одним из лучших борцов UFC.

Напомним, что в грядущем поединке с Конором МакГрегором, который состоится 6 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе, большинство экспертов и коллег ставят именно на Нурмагомедова. Его главным преимуществом называют именно борьбу «в портере». Именно с помощью этого козыря Хабиб должен одолеть ирландца, защитив чемпионский пояс и титул лучшего бойца в лёгком весе.

Бой Нурмагомедов — МакГрегор состоится 6 октября в Лос-Анджелесе. Фото: официальный сайт UFC

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