Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанских детей похищают из-за падения нравов»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-17T12:09:57+03:00

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, раскритиковавший молодёжь Дагестана за распущенные танцы на рэп-концерте, ответил разгневанным фанатам. Боец проявил удивительную кротость, пояснив, что в первую очередь напоминает о священных правилах самому себе.

— Я нередко напоминаю о важных и священных вещах в моих постах. Но, поверьте, это не значит, что я такой молодец, а все вы, читающие этот пост — грешники. Это не так! В первую очередь я себе напоминаю о важных вещах. Потому что все мы грешны и все в этом нуждаемся, — написал Нурмагомедов в своём Instagram-аккаунте.

Несмотря на это, чемпион смешанных единоборств остался на своём. Он не стал приносить извинений за осуждение дагестанской молодёжи. Спортсмен считает, что бездумные танцы под плохую музыку противоречат «заветам праведных предшественников».

— Мы все должны признать, что Дагестан нуждается в напоминании, — продолжает свою мысль Нурмагомедов, — и если такие спортсмены как я будут молча наблюдать за тем, что происходит у нас в республике, к чему мы придём? Просто посмотрите сколько за последние месяцы детей пропало в Дагестане, сколько бед поизошло. И я переживаю за свою родину и за то что происходит на её территории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/664613" frameborder="0"></iframe> Выступление рэперов HammAli & Navai, под которым Хабиб разместил негативный комментарий по поводу морального облика современной молодёжи.

Реакция сообщества и фанатов Хабиба на такой ответ была неоднозначной. Кто-то назвал спортсмена «истинным мусульманином», другие пользователи сети с негодованием отозвались о том, что Нурмагомедов «слишком много на себя берёт».

Напомним, на днях чемпион UFC в лёгком весе опубликовал короткое видео с концерта рэп-дуэта HammAli & Navai в Махачкале. На кадрах видна сходящая с ума толпа фанатов, которые сливаются с исполнителями в танце, пуская «волну». Такое поведение Нурмагомедов и другие бойцы UFC резко осудили, а Исмаил Махачев и вовсе назвал беснующуюся толпу «топливом для ада», что вызвало широкий резонанс и осуждение в социальных сетях.

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