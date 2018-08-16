Нурмагомедов пристыдил дагестанскую молодежь за танцы в ночном клубе

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-16T15:31:29+03:00

По мнению именитого бойца, они забыли о своих традициях

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Обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал дагестанцев и дагестанок за нетрадиционные пляски. Об этом боец заявил в своем Instagram-аккаунте.

В Махачкале выступал рэп-дует HammAli & Navai, видео из их концерта опубликовал Нурмагомедов. Он резко высказался о поведении молодежи, ему не понравилось, что те подпевают песням артистов и танцуют под них.

— Разве это завещали нам праведные предшественники? — написал Нурмагомедов.

Комментарий спортсмена поддержал другой боец UFC Исмаил Махачев, назвав аудиторию певцов «топливом для ада». Рэп-исполнитель Гуф также отреагировал на пост Хабиба, но его ответ был неоднозначным: он оставил смайлик с задумчивым лицом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/664613" frameborder="0"></iframe> Выступление рэперов HammAli & Navai, под которым Хабиб разместил негативный комментарий по поводу морального облика современной молодёжи.

Не все пользователи соцсетей согласились с Нурмагомедовым. Многие вспомнили его недавний видеоролик, где Хабиб принуждает отжиматься бомжей за деньги. Этот поступок до сих поминают бойцу, прикрепляя фотографию его будущего соперника Конора МакГрегора. Нашлись и те, кто всецело осуждают профессиональное увлечение Нурмагомедова. Они считают, что его набожность и страсть к насилию в ринге не сочетаются и отдают ханжеством. Кроме того, его показательные бои за деньги совершенно не сочитаются с догмами Корана.

Сам Нурмагомедов в своих публикациях постоянно подчеркивает уважение к традиционным нормам и отличается высокой религиозностью. Ранее, к примеру, спортсмен писал о том, как «идеально Всевышний нас создал» и как «мы не благодарны» ему. Кроме того, он часто выкладывает в социальных сетях выдержки из Корана.

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