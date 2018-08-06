Нурмагомедов — МакГрегор: самый рейтинговый бой в истории UFC

6 Авг. 20:50 2018-08-06T21:10:39+03:00

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Свершилось! Ночь пятницы подарила фанатам смешанных единоборств самую долгожданную новость: через девять недель в октагоне встретятся непримиримые соперники: чемпион в лёгком весе, дагестанец Хабиб Нурмагомедов и бывший обладатель пояса Конор МакГрегор. 6 октября. Лас-Вегас. UFC 229.

Бой уже многими назван одним из самых ярких и рейтинговых противостояний десятилетия. Некоторые утверждают, что такой схватки ещё не было. И здесь играют роль не только великолепные профессиональные данные спортсменов. Это будет битва за статус, за славу и за честь.

Бой Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор официально анонсирован.Спорсмены выйдут в октагон на UFC 229 в Лос-Анджелесе 6 октября

Нурмагомедов и МакГрегор: от любви до ненависти

Мало кто помнит, но в самом начале карьеры яркую звезду Нурмагомедова МакГрегор приветствовал одним из первых. Именно Конор в 2014 году назвал Хабиба «русским медведем» и предрёк, что боец станет одной из главных звезд UFC, завоюет пояс и титул. Тогда это был большой аванс яркому исполнителю от старшего товарища. Тогда не могло идти и речи о соперничестве спортсменов — слишком велика была разница в их статусе.

Но время шло, и Хабиб покорял вершины, оставляя за собой тропинку из нокаутированных и побеждённых соперников. Прошло лишь два года, а о доброжелательности уже не шло речи. Уже тогда оба претендовали на титульный бой, и Эдди Альвареса обещали «оставить на сладкое» именно дагестанцу. Но мелкие бюрократические проволочки, будто специально придуманные президентом промоушена Даной Уайтом, оставили Нурмагомедова за бортом.

Хабиб и Конор в 2014 годуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тогда Хабиб был в ярости. До такого желанного титула — рукой подать, но право за него биться вдруг отходит к фантастическому ирландцу, который тогда уже являлся обладателем пояса в полусреднем. На процедуре взвешивания UFC 205 лишь расторопные стюарды помешали соперникам сцепиться — Нурмагомедов грязно обругал соперника, намекая на то, что бой он получил лишь из-за медийности, но никак не из-за личных качеств. С тех пор между спортсменами пробежала целая стая «чёрных кошек» — они ругались в Twitter, оскорбляли друг друга на пресс-конференциях и в красках описывали, как освежуют недруга в пределах октагона.

И больше всего бесило дагестанца, что после завоевания пояса МакГрегор был силён лишь на словах, отказываясь выходить на ринг без царских почестей. Он даже умудрился потребовать долю прав UFC за свой выход на бой, на что получил характерный, жесткий ответ от того же Уайта. Ирландец два года испытывал терпение боссов промоушена, пока его не лишили заветного титула.

И МакГрегору лишь оставалось смотреть, как пояс медленно утекает в руки дагестанского «Орла». Травмированного Тони Фергюсона заменил Эл Яквинта, но и тот, и другой имели немного шансов против непобеждённого и, как многим уже начало казаться, непобедимого Нурмагомедова. И тогда рванула бомба.

После нападения на автобус Конор МакГрегор вынужден был 5 дней посвятить общественным работам и выплатить штрафФото: REUTERS

Гнев или холодный расчёт? Никто не знает. Но за несколько дней до начала UFC 223, на котором должен был быть разыгран заветный титул, Конор с друзьями напал на автобус с участниками турнира. Понимая, что никак не может помешать заклятому сопернику взять вершину, ирландец, вероятнее всего, хотел ранить его, помешав принять участие в решающей схватке. И готов был ради этого пойти даже на грубое нарушение закона.

Это стало кульминацией их противостояния. Все знали, что Хабиб возьмёт пояс, но будет ждать совсем другой встречи. Чтобы заплатить по счетам ирландцу. Потому что этот конфликт окончательно перерос из медийной схватки за престиж в личную неприязнь и даже ненависть.

Именно это и любит публика — искреннее противостояние, за которой стоит настоящий конфликт, а не просто деньги. И, несмотря на гонорары, каждый зритель будет верить в то, что Нурмагомедов и МакГрегор бьются за что-то большее. Именно этот неподдельный накал страстей и сделает грядущий бой самым зрелищным и ярким за последние годы.

Поединка между дагестанцем и ирландцем ждёт весь мирФото: REUTERS

Бесспорный фаворит

Однако, несмотря ни на что, сразу после официального анонса схватки все СМИ единогласно выдвинули своего фаворита. Западные эксперты, журналисты и даже хладнокровные букмекеры не побоялись поставить на дагестанского спортсмена.

Первыми о грядущем поединке высказались журналисты из BBC. Британское издание конечно же радуется возвращению своего земляка в на арену UFC. Однако несмотря на явную симпатию к МакГрегору прогноз издания однозначно читается между строк.

— МакГрегор вернётся за титулом, который ни единожды не терял в октагоне. Однако ему придётся сразиться с ужасающим соперником. Это будет дагестанец Нурмагомедов, непобеждённый чемпион с потрясающей статистикой 26–0. Непревзойдённый борец в партере, он доминирует в своей весовой категории, однозначно являясь лучшим бойцом UFC на сегодняшний день, — считает спортивный аналитик BBC.

Такого же мнения придерживается и известнейший американский спортивный канал ESPN.

— Это лучшее возвращение для МакГрегора, ведь он выбрал самого жестокого и опасного соперника. Нурмагомедов может избить оппонента и сломать все его планы, перейдя в портер, где ему попросту нет равных. Его стиль захвата, который позволяет повалить соперника и закончить дело на полу делает его однозначным фаворитом схватки.

МакГрегор ожидаемо стал аутсайдером грядущего бояФото: REUTERS

Другое издание, MMA Junkle делает акцент на том, что в последние два года ирландца больше интересовали гонорары, а не спортивная составляющая.

— Сложно сказать, будет ли МакГрегор готов к этому бою. За два года он лишь единожды встретился с Мейвезером. И, учитывая что схватка проходила по правилам бокса, МакГрегор мало уделял внимания своей технике и подготовке в смешанных единоборствах. Естественно, шансы у ирландца будут, но фаворитом бесспорно является дагестанский спортсмен.

Тот факт, что выйти из октагона чемпионом должен именно Хабиб Нурмагомедов, подтверждает и сухая аналитика всех мировых букмекерских контор. Westgate, Bwin, Parymatch единогласно оценивают шансы дагестанского «Орла», как 2 к 1, или 1,4 на Нурмагомедова к 2,6 на МакГрегора.

С таким приговором МакГрегору согласился и легендарный чемпион UFC Жорж Сен-Пьер. Сверхопытный боец, как никто знающий смешанные единоборства, в интервью проговорился, что безусловным чемпионом видит именно дагестанца.

— Если бы мне нужно было бы поставить свой дом...знаете, я бы без страха поставил его на Нурмагомедова, — сказал Сен-Пьер. — Хабиб никогда не проигрывает. Никогда. Конор проигрывал, он падал и вставал, но в таких же сложных ситуациях «Орёл» находил в себе силы победить. Например в бою с Майклом Джонсоном он много пропускал в начале. У него есть такая слабость — начало. Но он смог преодолеть её, смог положить соперника. Он сумел сократить дистанцию и выйти на болевой так, что тот не встал. Это его сила. Я уверен в нём.

Хабиб Нурмагомедов стал однозначным фаворитом поединкаФото: GLOBAL LOOK PRESS

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