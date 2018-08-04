UFC официально объявил дату боя Нурмагомедов — МакГрегор

СЕГОДНЯ 02:10 2018-08-04T02:41:25+03:00

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UFC официально объявил дату долгожданного титульного боя в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором. Спортсмены сойдутся в октагоне 6 октября. Местом проведения боя станет Лас-Вегас Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.

— Мы этого дождались. Да будет битва! Хабиб Нурмагомедов встретиться с Конором МакГрегором на турнире UFC 229 6 октября в Лос-Анджелесе! — сообщил официальный твиттер организации UFC.

Слухи о грядущем бое двух самых главных бойцов лёгкой весовой категории UFC появились ещё в мае, когда глава промоушена Дана Уайт сообщил, что, вероятнее всего, схватка может состояться до конца года. Однако из-за проблем МакГрегора с законом боссы организации откладывали момент официального анонса. Но теперь контракты подписаны и первую защиту своего чемпионского титула дагестанский Орёл проведёт именно против своего заклятого соперника.

Бой Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор официально анонсирован.Спорсмены выйдут в октагон на UFC 229 в Лос-Анджелесе 6 октября

Тем более подогревает интерес к грядущей схватке и тот факт, что лучшие легковесы ещё ни разу не встречались в пределах октагона, но уже давно провоцировали и подстрекали друг друга. Кульминацией словесной перепалки в социальных сетях и на официальных мероприятиях UFC стал инцидент с нападением МакГрегора на автобус, в котором ехал Нурмагомедов. На тот момент ирландец потерял чемпионский пояс из-за того, что слишком долго отказывался от защиты титула и никак не мог помешать Нурмагомедову взять заветную награду в поединке с Яквинтой. Единственной возможностью отсрочить защиту был шанс нанести дагестанцу травму — что он и попытался сделать, бросив в проезжающую машину металлической конструкцией. Из-за этого пострадали три бойца, однако сам будущий чемпион остался цел и невредим.

По заявлениям менеджера дагестанского спорсмена, за этот поединок Хабиб Нурмагомедов получит не менее 10 миллионов долларов. Ну а медийный любимец толпы МакГрегор может заработать ещё более крупный гонорар.

Сообщается, что бойцы уже начали подготовку к бою.

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