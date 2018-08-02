Хабиб Нурмагомедов просит 10 миллионов долларов за бой с МакГрегором

2 Авг. 17:00 2018-08-03T12:50:33+03:00

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Менеджер Хабиба Нумрагомедова озвучил условия, на которых дегстанский чемпион согласен биться с Конором МакГрегором. По его мнению, боец должен заработать на схватке 10 миллионов долларов. Об этом Али Абдель-Азиз рассказал американскому изданию MMA Fighting.

— Поверьте мне, я хорошо знаком с правилами, с официальными представителями MMA, и сейчас нам нужно быть честными. Нет ни единого шанса, что мы согласимся на сделку, если организация не предложит нам больше, чем Нейту Диазу, который был прошлым соперником МакГрегора. Хабиб — это непобеждённый, несомненный чемпион мира в лёгком весе. И этот титул требует особенного уважения, — сказал Абдель-Азиз.

Диаз, проигравший МакГрегору в 2016 году, получил за бой гарантированные 2 миллиона долларов, плюс процент с прав на трансляцию боя. А учитывая бешеный ажиотаж вокруг поединка, оба спортсмена, по факту, заработали гораздо более серьёзные суммы.

— Если руководство UFC хочет увидеть этот бой, они должны понимать, что это бой из-за денег. Конор и Хабиб сражаются не за титулы и ранги — преимущество Нурмагомедова очевидно, а за деньги, которые хочет получить ирландец и сама организация. И мы можем дать им то, что они хотят. Я хочу посмотреть этот бой, Хабиб хочет надрать МакГрегору задницу, но мы должны помнить, что главная цель этого боя — деньги.

Сделав акцент на этом, менеджер дагестанского чемпиона без смущения озвучил условия, на которых Нурмагомедов готов войти в октагон.

— Не подумайте, я ведь не жадный парень. Пусть Конор выпендривается и получит 100 миллионов. Я буду рад, если Хабиб получит свои 10. Он должен их получить, и я это говорю не только как его менеджер. Для меня он как младший брат, и я буду сражаться за него, я заключу эту сделку, потому что он её заслуживает. Потому что он — одна из главных звёзд UFC на данный момент.

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