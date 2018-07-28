2018-07-28T17:34:14+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов рассказал, как победит Конора МакГрегора

Чемпион UFC вызвал заклятого соперника на бой в ноябре
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов готов выйти в октагон и унизить своего оппонентаХабиб Нурмагомедов готов выйти в октагон и унизить своего оппонентаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обрадовался, узнав что Конор МакГрегор решил свои проблемы с законом. Теперь ничто не помешает дагестанскому спортсмену встретиться с заклятым соперником в октагоне. Сразу после окончания процесса спортсмен пообщался с журналистами, бросив вызов МакГрегору и его команде.

— Наконец-то вся эта история закончилась, Конор, — цитирует Нурмагомедова американское издание MMA Junkle, — я был бы расстроен, если бы ты угодил за решётку. Теперь я смогу устроить показательную казнь в октагоне. За всё, что ты сделал. Я жду тебя и твою ирландскую команду в «Мэдисон-сквер-гарден» в ноябре, чтобы покончить с этим раз и навсегда.

Кроме того, дагестанский чемпион красочно описал журналистам как он собирается наказать оппонента за все оскорбления и нападение на автобус в апреле.

— У меня есть план. Я вымотаю его, заставлю мучится. Не хочу, чтобы бой был быстрым, не хочу вырубать его сразу, чтобы расплатиться за всё. Он должен сдаться сам, должен признать поражение. Мне сложно поверить, что это наконец произойдёт. Я жду подписания контракта. Тогда всё будет решено.

Чемпион UFC считает, что Конор МакГрегор хочет сорвать куш на поединке с ним

Чемпион UFC считает, что Конор МакГрегор хочет сорвать куш на поединке с ним

Однако, несмотря на желание встретиться лицом к лицу с МакГрегором, Нурмагомедов усомнился в том, что оппонент достоин чести сражаться за титул. По его мнению, это будет показательный матч, на котором каждая сторона хочет серьёзно обогатиться.

— Знаете, мне противно, что он может получить деньги за этот бой. Это сотни тысяч долларов, и он хочет получить их. UFC тоже собирается крупно заработать на этом поединке. Но посмотрите на его статистику. У него две победы и два поражения в последних четырёх поединках. Разве вы считаете, что он достоин титульного боя? Но мы знаем, что это бой за деньги, — считает спортсмен.

Впрочем, несмотря на критику, Нурмагомедов выразил свою готовность сойтись в бою с ирландцем и победить.

— Он в плохой физической форме, он плох в борьбе. У МакГрегора нет ничего, кроме прекрасной левой. Я отрежу ему возможность эффективно её использовать и выиграю бой. Или он думает, что я однообразен? Что буду драться так же, как с Яквинтой? Пусть пересмотрит 10 моих поединков в MMA и поймёт, что каждый раз я выбирал новую тактику. Против этого у него нет шансов, — резюмировал чемпион UFC.

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