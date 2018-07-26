2018-07-26T18:15:07+03:00
Спорт

МагГрегор наказан за нападение на Хабиба Нурмагомедова

Боец признал свою вину в суде и отправлен на общественные работы
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Конор МакГрегорКонор МакГрегорФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Конор МагГрегор признался в нападении на автобус с Хабибом Нурмагомедовым и его друзьями из клуба «Eagles MMA». Боец был вынужден признать свою вину в суде, чтобы снова иметь возможность принимать участие в соревнованиях UFC. За свои действия он наказан.

Как сообщает американское издание «USA Today», Конор пошел на сделку со следствием, обязавшись, в качестве наказания за резонансную выходку, выплатить компенсации всем участникам и пострадавшим в ходе нападения. Таким образом боец разрешил этот конфликт и избежал тюремного срока. Кроме того, скорейшего решения вопроса от МакГрегора требовал президент UFC Дана Уайт. Глава абсолютного бойцовского чемпионата ждёт, когда Конор наконец решит все свои проблемы с законом и сможет участвовать в новом титульном поединке. Уайт мечтает увидеть битву ирландца с обладателем пояса UFC дагестанцем Нурмагомедовым.

Президент UFC Дана Уайт планирует провести бой между МакГрегорм и Нурмагомедовым за звание чемпиона UFC Фото: REUTERS

Президент UFC Дана Уайт планирует провести бой между МакГрегорм и Нурмагомедовым за звание чемпиона UFCФото: REUTERS

Напомним, что Конор МакГрегор напал на автобус с бойцами UFC накануне схватки Хабиба и Эла Яквинты. Лишенный титула боец бесился, понимая что никак не может помешать своему заклятому сопернику завоевать чемпионский пояс. И выместил злобу на автобусе.

В ходе нападения пострадали два бойца UFC — Майкл Кьеза получил травмы и порезы лица, а Рэю Боргу осколки попали в глаз. Им пришлось покинуть 223 турнир UFC. Ирландец надеялся, что в ходе нападения пострадает сам Нурмагомедов, и это помешает ему принять участие в титульной схватке. Однако надежды Конора не оправдались и ему пришлось смотреть, как Конор получает заветный пояс. А сам боец за свою выходку попал в тюрьму. Его выпустили лишь под залог в 50 тысяч долларов.

- Макгрегор признался в нападении на автобус с представителями UFC и получил пять дней общественных работ. Макгрегор пошел на сделку со следствием, что позволило ему избежать реального тюремного срока в 7 лет лишения свободы, - сообщили в суде. - Кроме того, дело никак не затронет американскую визу спортсмена и у него не будет судимости. Ирландец будет обязан посетить курсы по управлению гневом сроком от 1 до 3 дней, а также возместить ущерб, нанесенный автотранспорту.

Макгрегор подрался с автобусом.Конор Макгрегор в Нью-Йорке напал на автобус, в котором ехал Хабиб Нурмагомедов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хабиб Нурмагомедов назвал дату своего боя с Макгрегором

Место, где будет происходить схватка двух заклятых соперников пока неизвестно (подробности).

Хабиб Нурмагомедов выпустит собственные духи

В производстве «духов для настоящих мужчин» спортсмену помогут французские парфюмеры (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У нас в России есть серфинг! 17-летний Никита Авдеев вошел в Топ-10 Европейского первенства
А юношескую сборную РФ включили в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга. Наши ребята показали в этом году рекордно высокий результат, как в личном, так и в командном зачёте
У нас в России есть серфинг! 17-летний Никита Авдеев вошел в Топ-10 Европейского первенства
А юношескую сборную РФ включили в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга. Наши ребята показали в этом году рекордно высокий результат, как в личном, так и в командном зачёте
Новости 24
ВТБ на 29% увеличил финансирование предприятий Северного Кавказа
В Махачкале массово сократят ненужных чиновников
Квартиры в «Гармонии» подорожают
Дагестанские должники не смогут совершить хадж
На Ставрополье пьяный пенсионер убил 70-летнюю сестру
В Кабардино-Балкарии «состарились» молодые мамы
В Ставрополе ограничат движение из-за ремонта железной дороги
В день ВДВ в Ставрополе из окна многоэтажки выпал мужчина
Пятигорский КВН-щик Михаил Беляев будет курировать железноводскую команду «Все пучком»
На Ставрополье на взятке попался бывший судебный пристав
В Ессентуках осуждён неудачливый подрыватель банкоматов
В Ставропольском крае пьяный пассажир угнал машину у таксиста
Ставрополец обнаружил гнездо змей в собственной ванной
Пятигорчан возмутила игрушка «зайчишка-шалунишка» в недвусмысленной позе
В Ставропольском крае пропавшая девочка прошла несколько километров босиком
В Дагестане утонули еще два человека
Зажигательные уличные танцы прохожих на вечернем Бродвее Пятигорска попали на видео
Экс-глава медико-социальной экспертизы Дагестана взят под стражу
В Ингушетии за хищение 7 млн заведующей детсадом дали условный срок
В Чечне увековечили память полицейских, спасших православных прихожан от нападения бандитов
В Махачкале снесут микрорайон с элитными коттеджами
В Железноводске в память о Станиславе Говорухине установят горельеф
На Ставрополье сельчанин осуждён за изнасилование 10-летней девочки
В Железноводске потерялся 84-летний пенсионер с провалами в памяти
Губернатор поручил решить вопрос опасного перекрёстка в Ставрополе
На Ставрополье заложат ещё 400 гектаров новых садов