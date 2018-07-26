МагГрегор наказан за нападение на Хабиба Нурмагомедова

26 Июль 16:50 2018-07-26T18:15:07+03:00

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Конор МагГрегор признался в нападении на автобус с Хабибом Нурмагомедовым и его друзьями из клуба «Eagles MMA». Боец был вынужден признать свою вину в суде, чтобы снова иметь возможность принимать участие в соревнованиях UFC. За свои действия он наказан.

Как сообщает американское издание «USA Today», Конор пошел на сделку со следствием, обязавшись, в качестве наказания за резонансную выходку, выплатить компенсации всем участникам и пострадавшим в ходе нападения. Таким образом боец разрешил этот конфликт и избежал тюремного срока. Кроме того, скорейшего решения вопроса от МакГрегора требовал президент UFC Дана Уайт. Глава абсолютного бойцовского чемпионата ждёт, когда Конор наконец решит все свои проблемы с законом и сможет участвовать в новом титульном поединке. Уайт мечтает увидеть битву ирландца с обладателем пояса UFC дагестанцем Нурмагомедовым.

Президент UFC Дана Уайт планирует провести бой между МакГрегорм и Нурмагомедовым за звание чемпиона UFCФото: REUTERS

Напомним, что Конор МакГрегор напал на автобус с бойцами UFC накануне схватки Хабиба и Эла Яквинты. Лишенный титула боец бесился, понимая что никак не может помешать своему заклятому сопернику завоевать чемпионский пояс. И выместил злобу на автобусе.

В ходе нападения пострадали два бойца UFC — Майкл Кьеза получил травмы и порезы лица, а Рэю Боргу осколки попали в глаз. Им пришлось покинуть 223 турнир UFC. Ирландец надеялся, что в ходе нападения пострадает сам Нурмагомедов, и это помешает ему принять участие в титульной схватке. Однако надежды Конора не оправдались и ему пришлось смотреть, как Конор получает заветный пояс. А сам боец за свою выходку попал в тюрьму. Его выпустили лишь под залог в 50 тысяч долларов.

- Макгрегор признался в нападении на автобус с представителями UFC и получил пять дней общественных работ. Макгрегор пошел на сделку со следствием, что позволило ему избежать реального тюремного срока в 7 лет лишения свободы, - сообщили в суде. - Кроме того, дело никак не затронет американскую визу спортсмена и у него не будет судимости. Ирландец будет обязан посетить курсы по управлению гневом сроком от 1 до 3 дней, а также возместить ущерб, нанесенный автотранспорту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/646187" frameborder="0"></iframe> Макгрегор подрался с автобусом.Конор Макгрегор в Нью-Йорке напал на автобус, в котором ехал Хабиб Нурмагомедов

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