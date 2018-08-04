СЕГОДНЯ 11:22 2018-08-04T11:29:25+03:00

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Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов попал в список Forbes. Он занял 43-ю строчку в рейтинге самых богатых и популярных звезд отечественного спорта и шоу-бизнеса. В исследовании учитывались не только доходы спортсменов, но и упоминания их в средствах массовой информации и интерес к ним у пользователей в интернете.

С 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года он смог заработать 1,7 миллиона долларов.

Кстати, в совсем скоро Хабиб Нурмагомедов может стать еще богаче, ведь за свой бой с Конором МакГрегором, который состоится в Лос-Анджелесе 6 октября, он запросил кругленькую сумму. Дагестанец согласился выйти на ринг за 10 миллионов долларов. Хотя до этого уверял, что готов биться с ирландцем и бесплатно. Кстати, гонорар самого МакГрегора будет существенно выше.

Сейчас оба бойца занимаются подготовкой к бою и параллельно подогревают интерес публики к этому мероприятию. Спортсмены постоянно подстрекают друг друга в социальных сетях, а МакГрегор и вовсе бросил металлический стул в автобус Нурмагомедова. Тогда пострадали три спортсмена и ирландцу пришлось отвечать за свои действия в суде.