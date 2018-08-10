UFC представила официальный трейлер боя Нурмагомедов — МакГрегор

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-10T16:23:13+03:00

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Страсти вокруг грядущей битвы за титул накаляются. UFC выпустила трейлер самого ожидаемого поединка 2018 года в смешанных единоборствах, в котром сойдутся Хабиб Нумрагомедов и Конор МакГрегор. Бойцы встретятся в октагоне 6 октября на UFC 229 в Лос-Анджелесе.

Промоушен под руководством Даны Уайта давно и поступательно нагнетал атмосферу между бойцами, подготавливая зрителей к предстоящему бою. Два самых сильных спортсмена в лёгкой весовой категории проповедуют два совершенно разных стиля ведения боя: если Хабиб является лучшим бойцом в портере, предпочитая сокращать расстояние и вступать в силовую борьбу, то Конор владеет одной из лучших ударных техник, его левая стала легендой, позволившей ему стать чемпионом в лёгком и среднем весе. Но, несмотря на это, именно дагестанский «Орёл» до сих пор не выходил из октагона побеждённым. Он же, в данный момент, является обладателем пояса в лёгком весе, который достался ему по наследству от МакГрегора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/663832" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов — Конор МакГрегор: официальный трейлер боя.

Несмотря на это спортсмены никогда не встречались в бою. Свой титул ирландец потерял не в бою, его отобрали решением владельцев промоушена, которые были разгневаны нежеланием Конора защищать чемпионский статус.

Более того, у этого боя действительно срезьёзный личный бэкграунд, ведь бойцы давно являются заклятыми соперниками, постоянно отпуская колкие шуточки в адрес друг друга. Их давняя нелюбовь подкреплена и тем фактором, что свой пояс МакГрегор получил в поединке, который должен был достаться Нурмагомедову. Ирландец получил возможность сражаться за титул лишь из-за бюрократических проволочек, допущенных командой дагестанца, что вызвало ярость последнего. Тогда спортсмены в первый раз чуть не схватились за пределами октагона.

Поединок может стать самым медийным и кассовым в истории UFC

Свою порцию ненависти к оппоненту МакГрегор получил, когда понял, что никак не сможет помешать Хабибу завоевать титул после решения владельцев UFC отобрать его у ирландца. Спортсмен был в такой ярости, что атаковал автобус, в котором ехал Нурмагомедов, в стремлении нанести ему травму и отложить титульный бой. За это спортсмен понёс настоящее уголовное наказание, выплатив огромную компенсацию. Кроме этого, суд приговорил МакГрегора к общественным работам.

Сейчас оппоненты уже начали готовиться к финальному противостоянию. Конор и Хабиб встретятся в октагоне уже через 9 недель, и пока все эксперты и СМИ называют дагестанского бойца явным фаворитом состязания.

После многих месяцев взаимных оскорблений и колкостей, бойцы готовы доказать, что сильны не только на словах.

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