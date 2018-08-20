Нурмагомедов рассказал, что МакГрегор может победить его одним ударом

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-20T17:18:23+03:00

Хабиб Нурмагомедов уверен в том, что МакГрегор может победить только за счёт удачи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе и один из сильнейших бойцов промоушена, рассказал журналистам о грядущем титульном поединке в Лас-Вегасе и о шансах своего соперника Конора МакГрегора.

— У меня нет сомнений, что это будет самый громкий и самый крутой бой в истории UFC. И я знаю, чего ждут все болельщики и бойцы. Я должен победить. Ну а Конор...он очень популярен, медиен. Он сорвёт на этом огромный куш, заработает много денег. Каждый получит то, что он заслуживает, — цитирует Нурмагомедова официальный сайт UFC.

К радости болельщиков и прессы, Хабиб был разговорчив и с готовностью ответил на вопрос о шансах, сильных и слабых сторонах ирландского бойца.

— С моей точки зрения, у него нет ничего особенного, кроме волшебной левой. Он силён только в бою на расстоянии, он имеет неплохую ударную технику. В остальном нужно признать, что я превосхожу его. Поэтому его единственный шанс на победу — это «лаки панч» (на бойцовском сленге это сильный удар, нанесённый в рассчёте на удачу, который отправляет соперника в нокаут). Но на этот раз фортуна ему не улыбнётся. Я порву его в борьбе. Мечтаю сломать и измучить его — только закройте клетку! — С явным наслаждением нагнетал атмосферу чемпион.

Бой Нурмагомедов — МакГрегор состоится 6 октября в Лос-Анджелесе. Фото: официальный сайт UFC

На пресс-конференции Нурмагомедов описывал свою победу над МакГрегором с явным наслаждением — боец действительно жаждет встетиться с нахальным ирландцем. Длинная история взаимоотношений спортсменов от дружбы и взаимной поддержки привела их в состояние открытой вражды и ненависти. Поэтому поединок действительно будет по-настоящему захватывающим, ведь бойцы будут мечтать наконец-таки разделаться с соперником, заставить вместе с кровью проглотить все грязные слова и доказать своё превосходство.

Отметим, что большинство экспертов и действующих бойцов смешанных единоборств в своих прогнозах выражают схожее мнение. Дагестанского чемпиона называют фаворитом грядущего поединка, а шанс ирландца видят в активном начале. По мнению специалистов, под давлением Хибиб может пропустить один из мощнейших ударов МакГрегора и это единственная возможность отправить Нурмагомедова «отдыхать». В противном случае «Орёл» сократит дистанцию и покажет своё тотальное преимущество в борьбе.

Напомним, что поединок между двумя самыми яркими звездами промоушена состоится 6 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе.

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