"Не велика потеря": Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отмену концерта Егора Крида в Махачкале

СЕГОДНЯ 13:22 2018-09-09T13:24:54+03:00

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Популярный российский певец Егор Крид в последний момент отменил свой концерт в Махачкале, который должен был пройти 9 сентября. Несмотря на распроданные билеты, рэпер не прилетит в Дагестан из-за многочисленных угроз.

Об этом сообщили представители его лейбла, заявив, что беспокоятся о безопасности зрителей.

- Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане, - отметили в лейбле.

Мимо этого сообщения не смог пройти известный дагестанский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен разместил текст сообщения в историях своего аккаунта в Instagram и добавил подпись: "Не велика потеря".

Отметим, что Нурмагомедов уже не первый раз выступает с критикой популярных артистов, которые приезжают в республику с концертами. Не так давно он возмутился происходящим весельем во время выступления дуэта HammAli & Navai. Спортсмен разместил видеоролик с их шоу и пописал: "Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники?". Его друг и спортсмен Ислам Махачев пошел дальше и оставил комментарий под этим постом, назвав происходящее "топливом из ада".

Дагестанцев возмутили слова спортсменов и Нурмагомедову пришлось даже закрыть комментарии к видео. Возможно, именно поэтому сейчас он разместил пост в историях.

Напомним, недоброжелатели несколько дней требовали от Егора Крида отмены концерта и угрожали рабством и даже убийством. И, несмотря на уверения местной полиции, что они отвечают за безопасность певца и зрителей, он все же не приедет в Махачкалу.

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