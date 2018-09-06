2018-09-06T17:08:52+03:00
Общество

Полицейские будут охранять Егора Крида от разгневанных дагестанцев

В адрес певца продолжают приходить угрозы
Алена БЕЛЯЕВА
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Егору Криду угрожают расправой.Егору Криду угрожают расправой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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9 сентября Егор Крид приедет в Махачкалу, чтобы дать свой большой сольный концерт. Несмотря на то, что все билеты на его шоу уже давно раскуплены, есть большая вероятность, что в зале будут не только ярые поклонники певца, но и недоброжелатели.

Дело в том, что в последние дни Инстаграм Егора и дагестанские паблики переполнены угрозами в адрес рэпера. Оказалось, что некоторые местные жители считают его творчество недостойным и требуют отменить концерт.

Дошло до того, что Крида предупреждают: приедешь в Дагестан и, в лучшем случае, останешься рабом на кирпичном заводе. В худшем - будешь изнасилован и убит.

- Этому недопевцу нечего делать в Махачкале! Ни одна приличная девушка не пойдет на его концерт и не будет слушать песни. Он только развращает нашу молодежь.

- Слышь, блондинка. Сиди дома и не суйся к нам, целее будешь.

Несмотря на многочисленные угрозы, в республике не планируют усиливать меры безопасности на концерте Крида. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в пресс-службе республиканской полиции.

- Охрана вообще предусмотрена на всех массовых мероприятиях. Никакого усиления в данном конкретном случае не будет. Полицейские будут представлены в обычном составе, - отметили в ведомстве.

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