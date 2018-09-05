В Дагестане угрожают изнасилованием и убийством Егору Криду

СЕГОДНЯ 11:37 2018-09-05T11:40:57+03:00

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Инстаграм Егора Крида, который 9 сентября планирует дать свой сольный концерт в Махачкале, заполонили угрозы. Мужчины, пишущие от имени жителей Дагестана, предупреждают, что артисту в республике не рады.

Одни пользователи социальных сетей просто рекомендуют певцу не приезжать в Махачкалу, другие же пошли дальше и предупредили: если Крид будет выступать в республике, то живым или хотя бы целым, он домой не вернется. Некоторые, особо ярые противники творчества Егора, и вовсе пригрозили ему изнасилованием.

- Дружище тебя старше тебя люди просят не ехать, неужели тебе деньги и слава важнее. Отмени да концерт и все! Где твоя гордость? Тебе не рады, а ты едешь.

- Так-то я в курсе, что на него готовят покушение. Пусть даже не рискует к нам приезжать. Он здесь не нужен.

- Не приезжай в Махачкалу, это может навредить твоему здоровью.

- Отмени концерт, а то рискуешь <...> потерять невинность.

Раньше подобные концерты проходили без проблем. Фото: vk.com/atypicalmakhachkala

Такие посты вызвали споры между противниками и фантами певца в комментариях. Последние даже выяснили первопричину такого негативного отношения к Криду. Оказалось, что всему виной Хабиб Нурмагомедов, который не так давно призвал дагестанцев не плясать на концертах рэп-исполнителей.

- Сразу скажу, что на концерт идти не собираюсь и не фанатка Крида, но пост Хабиба Нурмагомедова был не уместен. Сам полуголый развлекает людей, делая шоу, плюс дерется и зарабатывает этим деньги, что означает - он сам грешник и поморник. Почему-то это он во внимание не берет, а как концерт, то сразу наши девочки позорные.

- Люди из Дагестана, что же вы делаете на его аккаунте, если он вам неприятен? Просто выйдите отсюда и не заходите, успокоитесь уже в конце концов, не треплите нервы не другим не себе. Не нравится его музыка - не слушайте, не нравятся танцы, кроме как вашей тупой лезгинки, не танцуйте. Вы тоже неприятны нам,но мы не заходим на ваш аккаунт и не оскорбляем. Будьте добрее чуточку. Неужели вам не надоело ссориться и воевать?

Егор Крид также не стал игнорировать оскорбления в комментариях и посвятил им отдельный пост. Несмотря на угрозы, певец не планирует вносить изменения в свой гастрольный тур и вскоре приедет в Махачкалу с сольным концертом.

В соцсетях призывают не идти на концерт Крида. Фото: vk.com/atypicalmakhachkala

- Все чаще посещают мысли о том, чтобы удалить свой Инстаграм, не видеть всего этого <...> в интернете, жить без толпы идиотов в комментариях и ненужной информации. Мне на фиг не нужны советы. Как мне жить, выглядеть, какую музыку делать, с кем спать - решать только мне! ... Скорее всего я буду мозолить ваши идеальные глаза ещё долгое время, своим далеко не идеальным видом. Лучше сразу отписаться и не заходить сюда.

В дагестанским пабликах также начались споры из-за приезда Крида в республику. По социальным сетям разлетелись картинки с призывами не пускать своих сестер и девушек на его концерт. Впрочем, несмотря на негатив, все билеты на его выступление уже давно раскуплены.

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