2018-09-09T04:04:50+03:00
Общество

Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз убийства и изнасилования

Представители певца извинились перед своими поклонниками
Алена БЕЛЯЕВА
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Концерт Крида в Махачкале не состоитсяКонцерт Крида в Махачкале не состоитсяФото: Алина НИЗАМОВА
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Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане после того, как на него в социальных сетях посыпались угрозы от лица местных жителей. Певца предупреждали, что, если он приедет в Махачкалу, то будет изнасилован, продан в рабство на кирпичный завод или даже убит. Несмотря на это, рэпер не планировал закрывать шоу, ведь билеты на него были проданы полностью.

В ночь перед концертом, который должен был пройти 9 сентября, представители лейбла Black Star сделали неожиданное заявление. Они отменили концерт не только Егора Крида, но и рэпера DONI, который планировал выступить в Каспийске. Кстати, об угрозах в адрес последнего ничего не сообщалось.

- Друзья! Лейбл Black Star официально приносит свои извинения в связи с отменой концертов DONI и Егора Крида в республике Дагестан. Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане,- написали представители лейбла в официальном аккаунте в Инстаграм.

Сами певцы, чьи концерты были отменены в последний момент, никаких заявлений делать не стали. Егор Крид лишь выложил пост с картинками от своих фанатов на которых написано: "Дагестан ждет тебя". Видимо, поддержки поклонников оказалось недостаточно.

Не спасло предстоящий концерт и то, что полиция Дагестана уже вычислила тех, кто писал угрозы Егору Криду. Представители ведомства напомнили все, кто любит писать злые комментарии в социальных сетях, что это может привести к возбуждению уголовного дела.

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