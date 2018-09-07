СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-07T17:06:03+03:00

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Дагестанские полицейские нашли экстремистов, угрожавших убить Егора Крида, который планирует 9 сентября дать свой сольный концерт в Махачкале. Теперь недоброжелателям певца грозит реальное уголовное наказание.

- Сотрудниками полиции были установлены лица, которые призывают жителей Дагестана не допускать проведение подобных мероприятий, осуществляют призывы к экстремистской деятельности, межнациональной розни, и на этой почве срывают проведение концерта. В соответствии с действующим законодательством проводятся мероприятия по процессуальному закреплению их противоправных действий, - говорится в официальном комментарии пресс-службы республиканского МВД.

В сообщении также отмечается, это действия комментаторов в соцсетях попадают под статью уголовного кодекса об экстремизме. И все нарушители понесут ответственность за свои комментарии.

- Просим быть предусмотрительными и не идти на поводу у людей, призывающих к противоправной деятельности, которые хотят разжечь межнациональную рознь и при этом используют религиозную составляющую, преследуя цель - сорвать данный концерт, - сообщили в ведомстве.

Полицейские планируют предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности певца и зрителей от тех жителей республики, которые планируют сорвать концерт. Кстати, некоторые жители республики рассказали в официальном Инстаграм-канале ведомства о том, что им также поступали угрозы после покупки билетов на шоу.

- Угрожают, пишут , что убьют. Лично мне угрожали, когда я написала, что иду на концерт. Проклинают: "ИншаАллах ты будешь гореть в огне". Это нормально? Их религия заканчивается на отмене концерта, - написала одна из поклонниц певца.

Другие же комментаторы считают действия полицейских неправильными:

- Стыдно смотреть на этих комментаторов, которые пишут в поддержку действий полиции, стыдно за то, что власть одобряет концерты Кридов, Моисеевых,и других людей, развращая наше общество. Очень печально! Я достаточно светский человек и с удовольствием посещаю концерты Аллегровой, Лепса, Шуфутинского, но не могу понять этих развратных артистов!

Напомним, в течение нескольких дней в социальных сетях разгорался скандал из-за предстоящего концерта Егора Крида в Махачкале. Противники творчества певца не постеснялись написать ему не просто оскорбляющие комментарии, но и угрозы.

Дошло до того, что Крида прямым текстом предупреждали: приедешь в Дагестан и окажешься рабом на кирпичном заводе или даже не выживешь.

Отметим, что Егор Крид угроз не испугался и концерт не отменил.

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