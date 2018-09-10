Тимати заступился за Егора Крида перед Хабибом Нурмагомедовым

СЕГОДНЯ 01:49 2018-09-10T01:54:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Тимати заступился за артистов лейбла Black Star Егора Крида и DONI, чьи концерты в Дагестане были отменены из-за огромного количества угроз в социальных сетях. Певец записал обращение к известному спортсмену Хабибу Нурмагомедову, который открыто порицал подобные шоу и даже писал о том, что их отмена "не велика потеря".

- Хабиб, я несколько дней наблюдаю за ситуацией, которая творится в социальных сетях, за угрозами в адрес моих артистов, которые планировали приехать в Дагестан. О том, что многие местные против их приезда. Это касается не только моих артистов, но и других молодежных исполнителей, дающих концерты в республике. Слышал твои высказывания о том, что должны слушать в Дагестане, а что не должны. Я внимательно сел и проанализировал те песни, что поют местные артисты и они мало отличаются от тех песен, которые исполняют московские певцы, - заявил рэпер.

Он также отметил, что первоначально считал обычными слухами то, что волна негатива насчет приезда московских исполнителей в Дагестан исходит от Хабиба Нурмагомедова. Но потом заглянул в его последние сториз, где говориться, что " не велика потеря" от отмены концертов Егора Крида и DONI и изменил свое мнение.

- Я хочу сказать тебе, что мы с большим уважением относимся к Дагестану и Кавказу в целом и есть много людей, которые переживают из-за отмены концерта. В их песнях нет призывов к экстремизму и насилию. Да, там есть любовная лирика и я понимаю, что они могут быть тебе не близки, могут не нравиться. И надо уважать чужое мнение. Но поддерживать волну, что артисты не должны приезжать потому, что они не нравятся лично тебе, это как-то неправильно, -отметил продюсер.

Тимати отметил, что записал эти видео потому, что ему дали номер телефона Хабиба, но дозвониться он ему не смог. Он сообщил, что ждет звонка от спортсмена и надеется, что они смогут трезво и правильно урегулировать ситуацию, без каких-то глупых межнациональных конфликтов.

- Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне так это глупо. У каждого бойца и артиста есть свой зритель, который покупает билеты, ждет приезда кумира. Поэтому я считаю глупостью все эти дискуссии. Так что, если есть желание - позвони мне. Я с радостью лично со своими ребятами дам концерт в Дагестане и, надеюсь, в ближайшее время мы это сделаем, - подытожил рэпер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Не велика потеря": Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отмену концерта Егора Крида в Махачкале

Спортсмен не первый раз критикует выступления популярных рэперов (подробности)

Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз убийства и изнасилования

Представители певца извинились перед его поклонниками (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане угрожают изнасилованием и убийством Егору Криду

Жители республики атаковали Инстаграм популярного певца, который собирается дать концерт в республике (подробности)

Полицейские будут охранять Егора Крида от разгневанных дагестанцев

В адрес певца продолжают приходить угрозы (подробности)