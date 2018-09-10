Егор Крид отчитал Хабиба Нурмагомедова за высказывания в соцсетях

СЕГОДНЯ 17:58 2018-09-10T18:11:11+03:00

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Егор Крид, который сначала никак не отреагировал на обидные слова Хабиба Нурмагомедова об отмене его концерта в Дагестане, все же решил высказаться и посвятил этому отдельный пост в Инстаграм.

- Не ожидал, что один из моих любимых бойцов Хабиб Нурмагомедов будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум, Хабиб. Может для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты - потеря огромная, - отметил Крид.

Артист также сообщил, что с уважением и понимаем относится ко всем религиям, но так же считает, что люди должны сами выбирать что им слушать, как одеваться и что любить. Крид уверен, что менять мнение людей нужно своими примерами, а не бойкотом и призывами, которые могут создать неоправданный риск для гостей концерта. Рэпер признал, что такого количества угроз в свой адрес и в адрес моих поклонников он никогда еще не получал.

- Моя музыка несет Любовь, Радость и Праздник. Конечно, в каждом музыкальном стиле есть отступления и нюансы (мат, строки про секс, образы и тд.), которые человек сам выбирает, слушать ему или нет. Главное, что в целом несет за собой артист и как это влияет на жизнь людей! Люди же, которым нравится чье-то творчество вправе это получить, а не оказываться заложниками чьего-то мнения, которое считается правильным для всего народа, - подытожил Крид.

В конце поста рэпер подчеркнул, что до сих пор хочет дать концерт в Махачкале.

Напомним, концерт Егора Крида в Дагестане был отменен после того, как его начали запугивать в комментариях. Певцу угрожали убийством и изнасилованием, если он приедет в республику. Многие были уверены, что вся волна негатива идет от Хабиба Нурмагомедова, который уже не в первый раз критикует творчество столичных артистов и считает, что тем нет места в республике.

Сначала бойцу записал обращение продюссер Егора Крида Тимати. Но Нурмагомедов продолжает игнорировать сообщения от артистов и пока не сделал ни одного заявления по этому поводу, хотя рэперы готовы решить конфликт мирным путем.

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