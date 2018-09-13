Кадыров решил помирить Тимати и Нурмагомедова: "Давайте жить дружно"

СЕГОДНЯ 01:35 2018-09-13T01:48:12+03:00

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Разман Кадыров высказался по поводу конфликта, который произошел между рэпером Тимати и дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Глава Чечни записал видеоролик, в начале которого отметил, что сделал он это специально для продюсера лейбла Black Star. В начале записи политик провел классическую двоечку, а потом призвал спорщиков к мирному урегулированию ситуации. Примечательно, что видео в социальных сетях разместил не Кадыров, а Тимати.

- Короче, звони 24 на 7! Наши кавказцы не понимают, что это не цифры, а значит 24 часа 7 дней в неделю. Братья мои, дагестанцы, не обижайте друг друга. Хабиб с Тимати поймут друг друга. Хабиб, он нервничает, вес сгоняет можно его понять. А вы то чем занимаетесь? Селфи делаете и говорите "Тимати туда-сюда". Мы будем у себя наводить порядок. А лучше бы к нам приезжали гости, радовались. Мы должны развивать Кавказ и туризм. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы, - на такой оптимистической ноте закончил Кадыров.

В комментариях к видео политик также призвал, "ребят быть умнее, ведь за сказанное слово надо отвечать".

Тимати и главу Чечни связывают долгие дружеские отношения, поэтому его вмешательство в ситуацию ждали все фанаты артиста. Опубликованный ролик сразу же вызвал массу комментариев. Некоторые отметили, что Рамзан Кадыров прав и нужно прислушаться к мнению старших, другие же возмутились тем, что рэпер пожаловался своему могучему защитнику.

- Рамзан Ахматович по красоте все разложил, а то все как стали за Хабибом начали оскорблять Black Star. Это не по-человечески.

- Когда не вывозишь базар - появляются чеченцы! Тимати, этим ты и доказываешь, что не можешь сам решать свои проблемы.

- Кадыров как мама, которая мирит поссорившихся детей.

- Просто красавец! Все четко и по делу. Сейчас желающих раз на раз выйти с Тимати резко поубавиться. По идее, смельчаки должны теперь вызвать поговорить по-мужски Рамзана Кадырова. Ну-ну, ждемс.

Напомним, конфликт между Тимати и Хабибом Нурмагомедовым произошел из-за того, что последний резко раскритиковал творчество современных рэперов. Дагестанцы откликнулись на призыв своего кумира и начали осаждать Инстаграм Егора Крида. Последнему даже пришлось отменить концерт в Махачкале, так как там его обещали изнасиловать и убить.

Тимати высказался в защиту своего артиста и предложил решить проблемы с бойцом мирным путем. В ответ на это Хабиб написал грубый пост, где назвал рэперов тварями и "петушарами".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/668551" frameborder="0"></iframe> Кадыров заступился за Тимати.Глава Чечни решил помирить бойца и рэпера

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