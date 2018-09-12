"Выйди под Крида": в соцсетях Макгрегору выбрали песню для боя с Нурмагомедовым

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-12T12:37:42+03:00

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Российские фанаты начали массово подписываться на Инстаграм ирландского бойца смешанного стиля Конора Макрегора. А все дело в том, что они решили организовать массовый флешмоб в поддержку популярного рэпера Крида. Поклонники засыпали аккаунт спортсмена просьбами выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под любую песню Егора.

Теперь, если зайти в Инстаграм ирландца, под всеми его постами, которые он разместил в последнее время, можно обнаружить огромное количество комментариев с хештегом "ВыйдиПодКрида".

- Конор, выйди на бой под песню Крида! Хабибка будет в шоке и ты его за десять секунд сломаешь!

В соцсетях Макгрегору выбрали песню для боя с НурмагомедовымФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Конор Макрегор пока никак не отреагировал на призывы, но фанаты, зная о любви бойца к веселым проделкам, уверены - он не упустит возможности подколоть Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что этот хештег появился не на пустом месте. Все дело в скандале который разгорелся между Тимати, Кридом и Нурмагомедовым. Хабиб считает, что подобной музыке нет места в его родном Дагестане и позволяет себе довольно грубые и оскорбительные высказывания в адрес рэперов.

Тимати также не стал молчать и высмеял напускную религиозность бойца, который выступает в трусах, бьет лежачих и делает громкие заявления о моральном облике современной молодежи.

Кстати, Нурмагомедов пообещал разобраться с Тимати после того, как победит Макгрегора. Поэтому возможно, что фанатов бойца ждет еще один зрелищный бой. Вот только пользователи социальных сетей сомневаются, что рэпер осмелится выйти на настоящий ринг, ведь намного безопаснее устраивать разборки в Интернете.

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