Как поссорились Тимати и Хабиб Нурмагомедов: "Каждая тварь ответит за свои слова"

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-11T18:48:29+03:00

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Творчество современных певцов никого не оставляет равнодушным. Вот и такой далекий от музыки человек, как Хабиб Нурмагомедов не смог пройти мимо и высказал свое неодобрение дагестанцам, которые танцевали в ночном клубе под песню «Пустите меня на танцпол пьяным подвигаться» в исполнении дуэта HammAli & Navai.

После неодобрительного комментария бойца, под удар неожиданно попал Егор Крид. Пользователи в социальных сетях забросали его угрозами и вынудили отменить концерт в Махачкале. Молодому исполнителю грозили продажей в рабство, изнасилованием и убийством.

Такой поворот событий не понравился продюсеру Тимати и он записал обращение к Хабибу Нурмагомедову, в котором отметил, что не стоит навязывать фанатам свое личное мнение. Рэпер также заявил, что дагестанские певцы мало чем отличаются от столичных и предложил бойцу решить конфликт мирным путем.

Тимати держится вежливо, но спуску бойцу не даетФото: Евгения ГУСЕВА

Вот только спортсмен не захотел спускать дело на тормозах и опубликовал гневный пост в адрес Тимати и Егора Крида. Боец назвал их "петушарами" и отметил, что "каждая тварь ответит за свои слова", но позже - когда у него появится время.

Тимати не смог стерпеть подобные оскорбления и в ответ заявил, что был лучшего мнения о бойце, "который выступает в трусах за деньги и бьет лежачих".

Перепалка между двумя известными мужчинами разделила социальные сети на два лагеря. Меньшинство поддержало Хабиба в его борьбе за чистый Дагестан. К примеру, боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов отметил, что творчество Тимати и Крида не приносит Дагестану ничего хорошего.

- Мое мнение таково, что творчество артистов, вовлеченных в этот конфликт, несет в себе цензуру, мат и разврат. И несут они его в нашу республику, поэтому я полностью поддерживаю Хабиба в его стремлении оградить нашу Родину от этого, - написал спортсмен.

Грубое поведение Хабиба оттолкнуло от него фанатовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но большинство пользователей социальных сетей встало на сторону Тимати. Даже фанаты Нурмагомедова признались, что были шокированы и разочарованы его грубостью. Из-за их негодующих комментариев бойцу пришлось закрыть комментарии в социальных сетях.

- Не позорь Дагестан! Из-за тебя теперь все думают, что мы все такие!

- Тебя же никто не оскорблял, зачем ты так наехал на Тимати? Это некрасиво и характеризует тебя, как невоспитанного мужлана. Лучше уж кулаками маши, чем языком чеши!

- До этого момента всегда болел за тебя, а теперь надеюсь, что Магрегор поставит тебя на место! А вообще, ждем когда Тимати возьмет над тобой верх. Тогда ты поймешь, насколько ты был не прав и извинишься.

Кстати, конфликт между Тимати и Нурмагомедовым не оставил равнодушными и звезд отечественной эстрады. К примеру, Сергей Шнуров запустил в своем твиттере опрос, кто прав: рэпер или боец. Лидирует там пока Тимати.

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