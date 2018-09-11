В Минкульте Дагестана поддержали Тимати и Крида: " Посещение концертов - личное дело каждого"

СЕГОДНЯ 21:02 2018-09-11T21:03:23+03:00

В ведомстве отметили, что негативные комментарии в соцсетях мешают проведению шоу

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В Дагестане из-за отмены концерта Егора Крида в Махачкале и приостановки продажи билетов на выступление Элджея, министерство культуры республики было вынуждено сделать официальное заявление.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, в регионе делается все необходимое, чтобы здесь проходили концерты как местных звезд, так и приезжих артистов. В Минкульте также отметили, что никакой опасности для зрителей и рэперов в регионе нет, так как они следят за организацией всех необходимых мер по охране общественного порядка.

- В то же время в социальных сетях распространяются комментарии, способные оказать дестабилизирующее влияние на общественное мнение и избирательно препятствующие организации тех или иных концертов. В связи с вышеизложенным заявляем, что посещение массовых мероприятий – личное дело каждого. Также напоминаем о предусмотренной российским законодательством ответственности за нарушение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, у российских рэперов возникли проблемы с выступлениями в Дагестане. А все из-за того, что после комментариев Хабиба Нурмагомедова, его фанаты начали угрожать столичным артистам. Сначала Егор Крид отменил свое выступление, а потом и билеты на концерт Элджея перестали продавать.

Все это вылилось в крупный конфликт между Тимати и Нурмагомедовым, который перерос во взаимные упреки и оскорбления.

А пока рэпер и боец выясняют отношения, жители Дагестана рискуют остаться без концертов. Ведь многие популярные артисты просто бояться приезжать в республику.

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