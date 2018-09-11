2018-09-11T12:16:54+03:00
Общество

"Не дерись в трусах и не бей лежачего!": Тимати высмеял "религиозность" Нурмагомедова

Конфликт между рэпером и спортсменом набирает обороты
Алена БЕЛЯЕВА
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Конфликт между рэпером и спортсменом набирает оборотыКонфликт между рэпером и спортсменом набирает обороты
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Известный российский рэпер Тимати не стал терпеть оскорбления Хабиба Нурмагомедова, который назвал его "петушарой" и "тварью", и написал свой ответ спортсмену. Как обычно, артист не стал опускаться до грубых слов, но отметил, что бойцу стоит посмотреть на свое поведение перед тем, как критиковать других.

- Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты, а где их не давать. Так же для всех недалеких, узколобых - разжигание межнациональных конфликтов на почве "религиозных соображений" достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом. Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом. А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко-нравственную мораль, вы выглядите смешно, в глазах собственной же аудитории, для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями. Я до последнего не хотел этого разговора, и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою, - подытожил Тимати.

Напомним, самый громкий скандал российского шоу-бизнеса между рэперами Тимати, Егором Кридом и бойцом Хабибом Нурмагомедовым разгорелся из-за того, что последний в социальных сетях критикует творчество столичных певцов.

Дошло до того, что Криду пришлось отменять концерт в Махачкале после того, как на него обрушился поток угроз. Певца пообещали убить и изнасиловать, если он приедет в Дагестан. Многие решили, что подобные негативные отзывы начались именно из-за Хабиба Нурмагомедова, призывавшего игнорировать подобные концерты.

Первоначально Тимати и Крид попытались решить конфликт мирным путем и пообещали дать большой концерт в столице Дагестана. Однако Нурмагомедов решил сделать иначе и оскорбил певцов. Теперь ни о каком примирении речи быть не может.

Между тем, многие фанаты спортсмена отмечают, что в этой ситуации он выглядит хуже, так как позволяет себе прямые оскорбления. Дошло до того,ч то Хабибу пришлось закрыть комментарии в своем Инстаграм, так как там очень много людей стали его осуждать.

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