2018-09-11T01:52:53+03:00
Общество

Нурмагомедов назвал Тимати и Крида "петушарами" и пообещал, что они ответят за свои слова

Спортсмен написал, что сейчас у него нет времени на разборки с певцами
Алена БЕЛЯЕВА
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Спортсмен жестко ответил певцамСпортсмен жестко ответил певцамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Конфликт между Тимати, Егором Кридом и Хабимом Нурмагомедовым набирает новые обороты. Если до сегодняшней ночи высказывались только артисты, то теперь и именитый дагестанский боец решил сказать свое слово. В аккаунте в Инстаграм спортсмен написал резкий пост, в котором довольно грубо оскорбил своих оппонентов.

- Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на своё мнение - это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю,я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего-то хотят, - ответил певцам Хабиб (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, конфликт между мужчинами начался после того, как Нурмагомедов высказал свое мнение по поводу отмены концерта Егора Крида в Дагестане. Рэперу угрожали изнасилованием и убийством, если он приедет в республику и, ради безопасности зрителей, ему пришлось прикрыть шоу.

Боец же на это разместил пост в своем Инстаграм, где написал, что отмена концерта "не велика потеря".

После этого в дело вступил Тимати, который в вежливой форме попытался урегулировать конфликт и посетовал, что Нурмагомедов так критично относится к их музыке, хотя в ней нет призыва к насилию и экстремизму. Крид тоже не стал молчать и признал, что очень расстроен таким отношением к своему творчеству. Молодой певец даже признал, что Хабиб является одним из самых любимых его спортсменов и выразил надежду на скорый концерт в Махачкале.

Вот только сам Хабиб Нурмагомедов не склонен мириться с рэперами, что и доказывает его последний пост. Кстати, поклонников бойца разочаровала такая резкость и они написали в комментариях, что на фоне вежливого Тимати он выглядит неотесанным и грубым.

- Как плохо бывает когда разочаровываешься в своем кумире. Для меня Хабиб - это человек, который заслуживает огромного уважения, но то что я вижу и читаю сейчас, стерло все мои ожидания. Тебе никто не грубит, но называть всех «тварями» это очень низко. Очень жаль.

- По-моему его научили только драться как животное и всё. Ужас какой. Никакого воспитания. Сначала Хабибу надо самому научится вести себя нормально, а потом говорить за всю страну. Иди лучше потренируйся, чтоб Конор потом с тобой так не обошелся.

- Кошмар просто! Хабиб Нурмагомедов показал и даже доказал всем своим фанатам, какой жаргон у дагестанцев. Показал свою невоспитанность! Очень стыдно и, в первую очередь, за Хабиба. Только разочарование и у меня, и у многих людей, которые прочли этот пост. За один день показал себя. А мнение у людей сложилось на всю жизнь.

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