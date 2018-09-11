В Дагестане перестали продавать билеты на концерт Элджея

СЕГОДНЯ 19:07 2018-09-11T19:26:05+03:00

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Концерт еще одного российского певца находится под угрозой срыва в Дагестане. Выступление Элджея назначено на 5 октября и должно было пройти на Летней эстраде Дагестанской государственной филармонии в Махачкале. Вот только после угроз в адрес Егора Крида, шоу может не состояться.

Уже сейчас продажа билетов на выступление Элджея приостановлена и, по словам организаторов, неизвестно на какой срок.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в кассе филармонии, сейчас билеты на выступление автора хита этого лета "Минимал" купить нельзя, но и об отмене концерта говорить пока не приходиться. Возможно, организаторы просто решили переждать бурю, которую поднял Хабиб Нурмагомедов своей критикой современных певцов.

Напомним, известный дагестанский боец высказал неодобрение концерта дуэта HammAli & Navai и после этого его многочисленные фанаты атаковали Егора Крида, которому даже пришлось отменить концерт. Рэперу угрожали убийством и изнасилованием и он решил не рисковать.

Теперь пользователи социальных сетей из Дагестана негодуют, что к ним больше не приедет ни одна современная звезда. И винят в этом Нурмагомедова.

- Скажите спасибо Хабибу. Сегодня пришла за билетами на Элджея, а мне сказали, что временно не продают. Но посоветовали прийти попозже, когда шумиха уляжется. Это вообще нормально? Мы - современная республика, а должны слушать какое-то старье и все из-за одного спортсмена! Да кто он такой, чтобы указывать мне, что слушать? Пусть уже власти вмешаются и угомонят этого деятеля. Очень страшно, что вся Махачкала останется без хороших концертов.

- Концерт Элджея могут отменить! Теперь, чтобы послушать любимых певцов, дагестанцам придется ехать в Москву! а Хабиб интересно нам билеты оплатит? Ведь все из-за него!

Кстати, концерт Элджея в Ставрополе никто отменять не собирается. Его концерт пройдет по расписанию 15 сентября.

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