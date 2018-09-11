Фанаты ополчились на Нурмагомедова после того, как он назвал Тимати тварью

СЕГОДНЯ 15:16 2018-09-11T15:18:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Хабибу Нурмагомедову пришлось закрыть комментарии в своем аккаунте в Инстаграм после того, как на него накинулись подписчики. А все из-за громкого скандала разгоревшегося между ним и Тимати и грубого ответа бойца оппоненту.

Дело в том, что рэпер заступился за своего подопечного Егора Крида, которому пришлось отменить свой концерт в Дагестане после многочисленных угроз. Одним из виновников произошедшего музыканты посчитали Нурмагомедова, который призывал своих земляков игнорировать подобные мероприятия.

Певцы написали обращение к спортсмену, в которых предложили ему решить конфликт мирным путем. В ответ Хабиб назвал Тимати и Крида "петушарами" и тварями и пообещал разобраться с ними после боя с Конором Макгрегором.

Вот только такая грубость сыграла злую шутку с самим бойцом. В комментариях к посту на него накинулись не только фанаты рэперов, но и его собственные поклонники. Многие писали о том, что своими словами он позорит всех дагестанцев, показывая, что они могут только обзываться и хамить.

- Я всегда поддерживал тебя! Болел за твои победы, но сейчас ты не прав. С тобой разговаривали вежливо, а ты можешь только грубить. Мне стыдно, что ты дагестанец!

- Показал свою культуру, нечего сказать. Сам на ринге полуголый скачет и дерется за деньги, а песни ему кажутся не приемлемыми. Фу, позор!

Подобных высказываний набралось тысячи и, под давлением общественного мнения, Нурмагомедов даже закрыл комментарии, чтобы больше никто не смог его осудить. Впрочем, сам оскорбительный пост он удалять не стал, а значит - спортсмен не считает, что сделал что-то неправильное.

В отличии от Нурмагомедова, за которого заступились всего несколько дагестанских бойцов, сейчас Тимати поддерживают многие поклонники и артисты. Пользователи в социальных сетях уверены, что он держится намного лучше Хабиба и высказываются против подобных грубых конфликтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Не дерись в трусах и не бей лежачего!": Тимати высмеял "религиозность" Нурмагомедова

Конфликт между рэпером и спортсменом набирает обороты (подробности)

Тимати заступился за Егора Крида перед Хабибом Нурмагомедовым

Рэпер предложил спортсмену решить конфликт мирным путем (подробности)

Егор Крид отчитал Хабиба Нурмагомедова за высказывания в соцсетях

Певец удивился негативному отношению бойца к его творчеству (подробности)

"Не велика потеря": Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отмену концерта Егора Крида в Махачкале

Спортсмен не первый раз критикует выступления популярных рэперов (подробности)

Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз убийства и изнасилования

Представители певца извинились перед его поклонниками (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане угрожают изнасилованием и убийством Егору Криду

Жители республики атаковали Инстаграм популярного певца, который собирается дать концерт в республике (подробности)

Полицейские будут охранять Егора Крида от разгневанных дагестанцев

В адрес певца продолжают приходить угрозы (подробности)