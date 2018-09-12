"Синтоловый качок" наехал на Тимати и заступился за Хабиба
Разборки Хабиба Нурмагомедова и Тимати практически никого не оставили равнодушным. Артисты выступили на стороне рэпера, а спортсмены поддержали бойца. Не смогли пройти мимо конфликта всевозможные блогеры и фрики, которые разместили в своих соцсетях "авторитетные" мнения на этот счет.
Не стал исключением и "синтоловый качок", которого, по его словам, фанаты забросали вопросами на эту тему.
Сначала Кирилл "руки-базуки" Терешин обратился к Тимати, выказав удивительное знание географии своей страны:
- Насчет всей этой ситуации с Хабибом и Тимати, у меня возник вопрос: Тимати, я уважаю твое мнение и творчество, но почему ты не даешь свои концерты в Чечне? Ведь Дагестан и Чечня это тоже Россия. Там тоже живут мусульмане! Мне кажется, тут все очевидно, не так ли?
Видимо, фрик имел виду то, что Тимати не боится давать концерты в Грозном, но при этом возмущается отменой шоу в Махачкале. Впрочем, Терешин просто не владеет всей информацией, так как рэпер неоднократно выступал в столице Чечни.
После этого "синтоловый качок" отметил, что в данном вопросе поддерживает Хабиба Нурмагомедова, который беспокоиться о своей республике.
- Хабиб просто переживает за свой народ с точки зрения религии. Он не хочет, чтобы их молодежь плясала в клубах под ваши песни. Хабиб- красавчик! Я желаю ему победы.
Удивительно, но именно этот видеоролик добавил "рукам-базукам" огромное количество позитивных комментариев в соцсетях. Обычно фанаты обзывают "синтолового качка" и смеются над ним, а тут высказали максимальную поддержку:
- Лучшее видео, которое он записывал. Я даже досмотрел до конца. Четко все сказал!
- Первые умные слова от него. Превращается в нормального человека. Мое уважение!
"Синтоловый качок" наехал на Тимати.Фрик уверен в правоте Хабиба
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