"Синтоловый качок" наехал на Тимати и заступился за Хабиба

СЕГОДНЯ 14:47 2018-09-12T14:48:13+03:00

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Разборки Хабиба Нурмагомедова и Тимати практически никого не оставили равнодушным. Артисты выступили на стороне рэпера, а спортсмены поддержали бойца. Не смогли пройти мимо конфликта всевозможные блогеры и фрики, которые разместили в своих соцсетях "авторитетные" мнения на этот счет.

Не стал исключением и "синтоловый качок", которого, по его словам, фанаты забросали вопросами на эту тему.

Сначала Кирилл "руки-базуки" Терешин обратился к Тимати, выказав удивительное знание географии своей страны:

- Насчет всей этой ситуации с Хабибом и Тимати, у меня возник вопрос: Тимати, я уважаю твое мнение и творчество, но почему ты не даешь свои концерты в Чечне? Ведь Дагестан и Чечня это тоже Россия. Там тоже живут мусульмане! Мне кажется, тут все очевидно, не так ли?

Видимо, фрик имел виду то, что Тимати не боится давать концерты в Грозном, но при этом возмущается отменой шоу в Махачкале. Впрочем, Терешин просто не владеет всей информацией, так как рэпер неоднократно выступал в столице Чечни.

После этого "синтоловый качок" отметил, что в данном вопросе поддерживает Хабиба Нурмагомедова, который беспокоиться о своей республике.

- Хабиб просто переживает за свой народ с точки зрения религии. Он не хочет, чтобы их молодежь плясала в клубах под ваши песни. Хабиб- красавчик! Я желаю ему победы.

Удивительно, но именно этот видеоролик добавил "рукам-базукам" огромное количество позитивных комментариев в соцсетях. Обычно фанаты обзывают "синтолового качка" и смеются над ним, а тут высказали максимальную поддержку:

- Лучшее видео, которое он записывал. Я даже досмотрел до конца. Четко все сказал!

- Первые умные слова от него. Превращается в нормального человека. Мое уважение!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/668469" frameborder="0"></iframe> "Синтоловый качок" наехал на Тимати.Фрик уверен в правоте Хабиба

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