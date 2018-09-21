2018-09-21T16:02:42+03:00
Спорт

Путина и Трампа пригласили на бой Макгрегор - Нурмагомедов

Поединок состоится с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Поединок состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-ВегасеПоединок состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-ВегасеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимира Путина и Дональда Трампа пригласили на главный бой года по версии UFC. Как рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт изданию TMZ Sports, президентам России и США предложили посетить поединок дагестанца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, бой пройдет в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Именно тогда решится, кому будет принадлежать титул чемпиона UFC в легком весе.

Несмотря на то, что до поединка остается еще две недели, страсти вокруг него кипят достаточно давно. А соперники лишь подогревают интерес фанатов к своему бою.

К примеру, в ночь с 20 на 21 сентября (по московскому времени) состоялась первая пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Ирландец заявился на эту встречу с бутылкой виски. Он пригубил солодовый напиток сам и попытался напоить соперника. Российский спортсмен отказался употреблять алкоголь перед боем и тогда за него это сделал глава UFС Дана Уайт.

Всю пресс-конференцию Конор только и делал, что оскорблял Хабиба и его близких. Он обвинил дагестанца в трусости, припомнив как тот не вышел из автобуса, чтобы разобраться один на один на парковке.

В ответ Хабиб лишь отметил, что у Конора есть пробелы в мастерстве ведения боя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нурмагомедов рассказал, что МакГрегор может победить его одним ударом

Действующий чемпион оценил шансы соперника в «самой крутой схватке в истории UFC» (подробности).

Майк Тайсон: Буду переживать за Хабиба в бою с МакГрегором

Легендарный боксёр уже купил билеты на бой за пояс чемпиона UFC (подробности).

Вместо подготовки к бою с Нурмагомедовым МакГрегор увлёкся виски

Бывший чемпион слишком много времени стал проводить на собственном заводе (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Кадыров решил помирить Тимати и Нурмагомедова: «Давайте жить дружно»

Глава Чечни записал видеоролик в поддержку рэпера (подробности)

«Не дерись в трусах и не бей лежачего!»: Тимати высмеял «религиозность» Нурмагомедова

Конфликт между рэпером и спортсменом набирает обороты (подробности).

Тимати заступился за Егора Крида перед Хабибом Нурмагомедовым

Рэпер предложил спортсмену решить конфликт мирным путем (подробности).

«Не велика потеря»: Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отмену концерта Егора Крида в Махачкале

Спортсмен не первый раз критикует выступления популярных рэперов (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Спорт Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Копенгаген – Зенит 20 сентября 2018: Прямая онлайн-трансляция cтартового матча группового этапа Лиги Европы
Футбол, матч Копенгаген – Зенит. Прямая онлайн-трансляция первого матча группового этапа Лиги Европы состоится 20 сентября 2018 на стадионе Паркен (Дания). Состав команд, статистика личных встреч
Экс-звезда НБА Андрей Кириленко - юным атлетам: «Великими спортсменами становятся не самые талантливые, а самые трудолюбивые»
Самый известный российский баскетболист XXI века приехал в Иркутск, чтобы дать мастер-класс детям и сыграть в благотворительном матче [фоторепортаж, аудио]
Новости 24
Картошку на чипсы, мороженное в Саудовскую Аравию: ставропольские производители рассказали о своих успехах на крупнейшем Агрофоруме в Ставрополе
На Ставрополье прогнозируют град
В Невинномысске грабитель обчистил кассу магазина
В воскресенье на Крепостной горе малышей ждут гигантский боулинг и надувной дартс
На Ставрополье в ДТП два человека погибли и один попал в больницу
Конор Макгрегор: "В Дагестане у всех челюсти как у куриц"
На Ставрополье подросток устроил ДТП, взяв покататься чужую машину
В КБР трое школьников спасли тонувшего мужчину
Никаких очередей: специалисты Почты России показали ставропольское отделение нового формата
Глава строительной компании Каляда украл у Ставрополья 6 миллионов
Газпром построит в Карачаево-Черкесии уникальный спортивный объект
Жителя Ессентуков с заразной формой туберкулеза принудительно отправят на лечение
Как помочь ребенку с аутизмом
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал работу USADA
На Ставрополье огороднику может грозить срок за 240 кустов конопли
99-летний водитель погиб в аварии на Ставрополье
В Минводах автомобилистка отбилась от троих грабителей
В Невинномысске школьник надышался газом и умер на лавочке
Ессентукский полицейский, давший отпор вооруженным бандитам, награжден медалью «За отвагу»
В Кисловодске в ДТП пострадали человека
В ДТП в Дагестане погиб 28-летний парень
В Чечне на «Грозненском море» устроят гонки лодок на солнечных батареях
Дагестан готовится к международному фестивалю русских театров
Старейшины Карачаево-Черкесии просят не поддаваться на провокации из-за событий в КБР
Салют на День города в Ставрополе 2018: время и место
Ставрополье собрало рекордный курортный сбор