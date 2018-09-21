Путина и Трампа пригласили на бой Макгрегор - Нурмагомедов

СЕГОДНЯ 15:49 2018-09-21T16:02:42+03:00

Поединок состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе Фото: REUTERS

Поединок состоится с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе

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Владимира Путина и Дональда Трампа пригласили на главный бой года по версии UFC. Как рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт изданию TMZ Sports, президентам России и США предложили посетить поединок дагестанца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, бой пройдет в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Именно тогда решится, кому будет принадлежать титул чемпиона UFC в легком весе.

Несмотря на то, что до поединка остается еще две недели, страсти вокруг него кипят достаточно давно. А соперники лишь подогревают интерес фанатов к своему бою.

К примеру, в ночь с 20 на 21 сентября (по московскому времени) состоялась первая пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Ирландец заявился на эту встречу с бутылкой виски. Он пригубил солодовый напиток сам и попытался напоить соперника. Российский спортсмен отказался употреблять алкоголь перед боем и тогда за него это сделал глава UFС Дана Уайт.

Всю пресс-конференцию Конор только и делал, что оскорблял Хабиба и его близких. Он обвинил дагестанца в трусости, припомнив как тот не вышел из автобуса, чтобы разобраться один на один на парковке.

В ответ Хабиб лишь отметил, что у Конора есть пробелы в мастерстве ведения боя.

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