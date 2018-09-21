Пресс-конференция перед боем: МакГрегор выпил виски и унизил Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-21T05:58:18+03:00

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Сегодня в полночь состоялась официальная пресс-конференция перед самым громким боем UFC последних лет: звезда промоушена Конор МакГрегор против действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

Целью спортсменов на мероприятии было как можно больнее уколоть друг друга с помощью слов и на этом поприще колоссальное преимущество осталось за мастером оскорблений — МакГрегором. Конор пришёл на мероприятие вразвалочку, с двумя чемпионскими поясами и бутылкой своего собственного фирменного ирландского виски. И начал с того, что обвинил соперника в трусости, вспомнив, как весной Хабиб не вышел из автобуса во время нападения МакГрегора.

— Трус! Ты не открыл дверь автобуса а просто молча сидел и боялся того, что может случиться. Слава богу ты так поступил. Иначе я бы убил тебя гораздо раньше. А теперь я размажу эту крысу 6 октября! Его оторванная башка будет летать по октагону. Господь ему в помощь, — на словах смелости МакГрегору не занимать.

Нурмагомедов выбрал куда более осторожную и спокойную линию поведения, однако такая фраза не могла остаться без ответа.

Пресс-конференция перед боем Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор.Бойцы встретились лицом к лицу перед решающей схваткой

— Ты напал в компании друзей, Конор! Почему ты не пришёл один? В одиночку я разделал бы тебя, — выпалил Хабиб.

Однако в ответ Конор только рассмеялся. И попросил кого-то из персонала принести себе чистый стакан — бутылка из-под виски была принесена явно не для того, чтобы пылиться на столе. Буквально через минуту Конор уже лакал любимый напиток, не забывая вслух прорекламировать «лучшее бухло в этом чёртовом мире».

Ещё через несколько минут МакГрегор уже во всю хвастался фотографией с Владимиром Путиным, всем своим видом намекая, что он достаточно значимая личность, чтобы сняться с президентом России, в отличие от Нурмагомедова.

— У меня не возникало желания сфотографироваться с кем-то, чтобы потом хвастаться снимком, — отреагировал Нурмагомедов.

Конор будто ждал этого ответа.

— Так что же, Хабиб, ты не уважаешь своего президента? — Уложил своего соперника «на лопатки» ирландец.

В жёстком и бескомпромиссном стиле МакГрегор объяснил и нападки на отца и тренера Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова, которого он обозвал трусом во время одной из перепалок в соцсетях.

— Вы вместе со своим отцом заискиваете перед важной шишкой. Этим чеченским лидером, Рамзаном Кадыровым, потому что боитесь его. Так ведут себя только трусы! — Резюмировал Конор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/663832" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов — Конор МакГрегор: официальный трейлер боя.

Из всех реплик дагестанского бойца серьёзным ударом были лишь слова о стиле боя оппонента. Хабиб резонно раскритиковал МакГрегора за достаточно скромные навыки борьбы.

— Зачем ты вернулся из бокса, Конор? Там тебе и место, среди середнячков. Здесь ты можешь добиться славы только выбирая слабых соперников. Потому что ты никакой борец, и именно это будет тем слабым местом, на которое я буду давить. Ты всегда проигрываешь, когда устаёшь. Я измотаю тебя, а потом изобью в портере, — пообещал Нурмагомедов.

Несмотря на то, что в словесной пикировке Нурмагомедов выглядел явно слабее своего оппонента, дагестанский боец сумел выдержать все оскорбления и уколы соперника, сохранив хладнокровие. Хабиб явно сделал ставку не на громкие слова, а на победу в бою. И его шансы очень высоки. Эксперты и лучшие бойцы UFC без колебаний отдают «Орлу» преимущество в предстоящем поединке, считая, что МакГрегора спасёт лишь случайный удар, нанесённый в надежде на удачу. Если дагестанцу удастся сломить стартовый натиск соперника и вступить в борьбу, то бой почти наверняка закончится плачевно для Конора.

Напомним, что спортсмены выйдут в октагон 6 октября. Поединок между Нурмагомедовым и МакГрегором состоится на UFC 229 в Лос-Анджелесе.

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