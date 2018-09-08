Майк Тайсон: Буду переживать за Хабиба в бою с МакГрегором

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-08T14:27:20+03:00

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Легендарный боксёр Майк Тайсон не остался в стороне от главного поединка этой осени, и, вероятно, одного из самых принципиальных противостояний за всю историю UFC — боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрерором. Во время своего визита в Екатеринбург на пресс-конференции он рассказал, что не может пропустить бой и уже купил себе билет в Лас-Вегас.

— Окей, все знают, что предстоящий поединок будет чрезвычайно принципиальным и жёстким. МакГрегор всё ещё остаётся невероятно сложным противником, который может удивить. Это похоже на равную ситуацию 50 на 50, но люди, как и я, чувствуют сердцем, кто победит. Я ставлю на «Орла». Мне очень нравится Хабиб Нурмагомедов и его стиль. Я буду переживать за него, — сказал Тайсон.

Такой лестный комментарий не мог остаться без внимания самого Нурмагомедова, для которого долгое время Тайсон был кумиром. Узнав о словах легендарного боксёра во время пресс-конференции, действующий чемпион был польщён.

— Я помню, как ребёнком в 2003 просыпался до рассвета, чтобы посмотреть очередной его бой, который шёл в 5 или 6 часов утра по Москве. И вот, спустя 14 лет, уже я буду биться ночью в Лас-Вегасе, а Майк будет следить за мной?! Это вооплощение самой дерзкой моей детской мечты! — Поделился Хабиб с американским изданием MMAJunkle.

Спортсмен отметил, что к такому результату его привела каждодневная работа над собой и стремление к самосовершенствованию. Поэтому теперь Нурмагомедов с ещё большим желанием будет готовиться к предстоящему поединку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/663832" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов — Конор МакГрегор: официальный трейлер боя.

Напомним, титульный поединок за право называться лучшим бойцом смешанных единоборств в лёгком весе под эгидой промоушена UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором состоится 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Непримиримые соперники уже во всю готовятся к бою: Нурмагомедов упорно тренируется, а МакГрегор не забывает отпускать болезненные уколы в адрес соперника. Недавно Конор даже сказал, что планирует убить своего оппонента, чтобы забрать все деньги за бой, а не делить их с дагестанцем.

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