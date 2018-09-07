2018-09-07T11:55:00+03:00
Спорт

МакГрегор пригрозил убить Хабиба Нурмагомедова

Ирландец уверен, что в этом случае ему заплатят вдвойне
Андрей ЗОБОВ
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Конор МакГрегор хочет убить Хабиба ради двойной платыКонор МакГрегор хочет убить Хабиба ради двойной платыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В титульном поединке за пояс чемпиона UFC в лёгком весе Конор МакГрегор планирует убить Хабиба Нурмагомедова. После этого ирландец надеется забрать себе все деньги от сборов. Об этом сам спортсмен заявил в своём Instagram.

Конор давно считается мастером провокаций, которые на сленге бойцов смешаных единоборств часто называют треш-током («Грязная болтовня» в переводе с английского — прим.ред). Однако перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым МакГрегор так долго молчал, что некоторые фанаты уже всерьёз задумались, что ирландец боится, что в случае поражения за громкие слова с него спросят. Другие предполагали, что Конор все силы тратит на тренировки, чтобы вернуть себе былую форму.

Но, кажется, ирландец просто ждал подходящего момента, чтобы сделать по-настоящему сильное заявление. И сегодня решил, что пора вывести своего соперника из себя оскорблениями и разжечь старую вражду.

Хабиб Нурмагомедов — Конор МакГрегор: официальный трейлер боя.

— Если он сдохнет, то так тому и быть. За его труп мне должны будут заплатить двойную цену, — написал МакГрегор в своём Instagram.

Очевидно, что эта реплика обращена к Нурмагомедову, которого Конор давно ненавидит. И, несмотря на показательность комментария, желание убить наглого дагестанца может быть вполне реальным. Ведь именно Хабиб стал тем человеком, кто взял чемпионский пояс после того, как его отобрали у звездного ирландца за пассивность и нежелание защищать свой титул. Кроме того, Нурмагомедов реально претендует на то, чтобы застолбить за собой звание главной звезды UFC в лёгком весе, которое также принадлежало Конору.

Напомним, что бой Нурмагомедов — МакГрегор состоится 6 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе. Большинство профессиональных бойцов и экспертов отдают преимущество дагестанскому спортсмену, считая его безусловным фаворитом.

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