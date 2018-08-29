2018-08-29T14:58:45+03:00
Спорт

МакГрегор отказался от помощи Мейвезера в бою с Нурмагомедовым

Ирландец обиделся, что Флойд отказался дать ему реванш
Андрей ЗОБОВ
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МакГрегор вместо «спасибо» послал МейвезераМакГрегор вместо «спасибо» послал МейвезераФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор отказался от помощи, предложенной ему известнейшим боксёром Мейвезером-младшим. В интервью TMZ Флойд предложил помощь в подготовке с поединку с Нурмагомедовым.

— Конор - смелый и сильный боец, он будет драться с Нурмагомедовым до последнего и не отступит, что бы ему это ни сулило: победу или поражение, — сказал Флойд Мейвезер журналистам. — Я уважаю такой подход и хочу помочь подготовиться. Кроме того, я предлагаю ему лучший зал в Лас-Вегасе. Свой зал.

Однако реакция ирландца была неожиданной. Конор не просто отказал но и послал своего давнего друга матом.

— [К дьяволу] всех Мейвезеров, кроме старшего и Роджера. Никакого мира, никаких договорённостей. Мне не нужна помощь. Либо сам выходи на бой, либо проваливай, — дерзко ответил МакГрегор на предложение Мейвезера в своём Twitter.

Мейвезер победил МакГрегора по правилам бокса Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мейвезер победил МакГрегора по правилам боксаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оказывается, МакГрегор всё ещё не может простить Флойду поражение 26 августа прошлого года. Тогда спортсмены схлестнулись в схватке, за которой с замиранием следил весь мир. Но учитывая, что бойцы сошлись на правилах бокса, судьба поединка была решена.

После этого Конор надеялся уломать соперника выйти в октагон и подраться по правилам смешанных единоборств. Но, несмотря на то, что и зрители и Конор мечтали о реванше, Мейвезер отказался, понимая, что шансов на победу у него почти не будет.

Напомним, что бой между Нурмагомедовым и МакГрегором состоится в Лас-Вегасе 6 октября. По градусу накала и вниманию СМИ поединок за пояс чемпиона UFC в лёгком весе рискует превзойти даже легендарное противостояние с Мейвезером. Вероятнее всего, боксёр хотел стать частью этого противостояния и привлечь внимание к своей персоне, но вместо этого получил щелчок по носу и лишнее напоминание о том, что он, в отличие от МакГрегора, побоялся сойтись с соперником «на его поле».

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