Хабиба Нурмагомедова заставили сдавать допинг-тест в семь утра

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-04T13:12:44+03:00

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Сегодня утром к Хабибу Нурмагомедову пришли офицеры USADA — Антидопингового агентства США и потребовали сдать тест. Об этом чемпион UFC в лёгком весе рассказал в собственном Instagram.

— Меня буквально застали врасплох. Проверяющие нагрянули прямо в семь утра, пришлось срочно сдавать тест. Результат отрицательный, — написал спортсмен.

По словам самого Нурмагомедова, такие визиты стали для него нормой жизни. За прошлый год офицеры Антидопингового агентства навещали дагестанского «Орла» 13 раз, найдя Хабиба даже в родной Махачкале.

Такое высокое внимание продиктовано высочайшим статусом спортсмена, ставшего первым россиянином, завоевавшим чемпионство всемирно известного промоушена UFC. Более того, спортсмен имеет фантастическую статистику 26-0, до сих пор оставаясь непобеждённым. Бойцов с такими невероятными результатами проверяют ещё чаще и пристальнее, о чём сам Нурмагомедов рассказывал в одном из интервью.

Фото с допинг-пробой Нурмагомедов опубликовал в собственном Instagram.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отрицательная допинг-проба, подтверждающая отсутствие в крови спортсмена каких-либо стимуляторов, открывает прямую дорогу к самому ожидаемому поединку UFC в XXI веке. 6 октября Хабиб встретиться в октагоне со своим заклятым соперником Конором МакГрегором, чтобы решить множество разногласий и наконец-то выяснить, кто из бойцов достоин звания лучшего в лёгком весе.

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