2018-09-25T00:07:48+03:00
Спорт

В Чечне от МакГрегора потребовали извиниться за слова в адрес Кадырова

Бойцы клуба «Ахмат» записали видеобращение с угрозами
Андрей ЗОБОВ
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Бойцы чеченского клуба «Ахмат» решили защитить честь Рамзана Кадырова и семьи НурмагомедоваБойцы чеченского клуба «Ахмат» решили защитить честь Рамзана Кадырова и семьи НурмагомедоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Чечне жестко отреагировали на оскорбления Конора МакГрегора в адрес главы республики Рамзана Кадырова и отца Нурмагомедова. Неосторожную фразу острословный ирландец сказал на пресс-конференции перед боем с дагестанским бойцом.

— Я назвал твоего отца «трусом» не просто так. Я увидел в его Instagram фотку с этим сумасшедшим чеченским диктатором Рамзаном Кадыровым. И он лизал его задницу. Он подписал фото «вместе мы сильнее». Это фальшивое уважение из страха. Все чеченцы знают, что будь у твоего отца возможность, он тут же вонзил бы ему нож в спину. Но он заискивает перед ним. Вот почему твой отец — трус, — объяснился горячий ирландец.

Не прошло и нескольких дней, как на дерзость МакГрегора ответили бойцы клуба «Ахмат». На видео 8-кратный чемпион России по смешанным единоборствам Хусейн Халиев предупреждает Конора, что с чеченцами лучше не шутить.

— Конор, ты очень большой мастер болтовни, я в очередной раз убедился в этом, посмотрев пресс-конференцию. Это сходит тебе с рук, когда дело касается Ирландии, Америки. Но когда дело касается Чечни или Кавказа, тебе нужно думать, что можно говорить, а что нельзя. За твои слова в клетке или за её пределами тебе придётся ответить, потому что мы никогда не прощаем такое, — говорит боец в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

khusein.khalievkhusein.khaliev
Чеченцы потребовали извинений от МакГрегора за его слова в адрес Кадырова
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Дальше Халиев подчёркивает, что самое опасное — задевать честь семьи или отдельного уважаемого человека. Открыто имя чеченского лидера боец не упоминает, но очевидно, что именно его честь задета наглым ирландцем.

— Поэтому советую тебе быстрее раскаяться и принести извинения. Ведь жизнь не заканчивается твоим боем с Хабибом. Следи за своим языком, если ты не ищешь большие приключения, — резюмировал боец.

Напомним, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе на UFC 229. На кону чемпионский пояс в лёгком весе, которым в данный момент владеет дагестанец.

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