Нурмагомедов показал, как собирается победить Макгрегора

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-30T16:27:17+03:00

Хабиб Нурмагомедов показал, как тренируется, чтобы победить Конора Макгрегора Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил видеоблог на своём канале Youtube, где рассказал, как готовится к бою с другой звездой Абсолютного бойцовского чемпионата Конором Макгрегором.

В 12-ти минутном видео показаны тренировки Нурмагомедова на базе его собственной команды Eagles MMA. В кругу друзей и под чутким руководством своего тренера Хавьера Мендеса. Другой тренер и отец чемпиона Абдурманап Нурмагомедов не смог приехать и помочь сыну в подготовке из-за отказа в предоставлении визы США. Несмотря на это, по словам друзей и специалистов, Хабиб полностью готов к предстоящему поединку.

— 6 октября, не пропустите, ребят. Это будет самый большой бой в индустрии. И он полностью к нему готов. Это будет время Хабиба. Время расквитаться за долги и размазать его [Макгрегора], — уверен один из партнёров Нурмагомедова по спаррингу.

Судя по кадрам видео, больше всего времени действующий чемпион UFC уделяет физическим упражнениям и совершенствованию своей ударной техники. Именно она, по мнению экспертов, может стать слабым местом дагестанского «Орла», однако возможно Хабиб сможет преподнести своему сопернику неприятный сюрприз.

Хабиб тренируется к бою с Макгрегором.Тренировки проходят в лагере команды Eagles MMA

Несмотря на изнурительные физические тренировки чемпион уверен, что главным заголом успеха является не только усердная и ежедневная работа над собой.

— Я могу тренироваться сколько угодно, выбиваться из сил, но самое важное — помощь Господа. Если Аллах будет со мной, то я одержу победу и одержу её только в этом случае. Это главный компонент, это мой рецепт победы, — рассказал Нурмагомедов своим подписчикам и фанатам в конце видеоблога.

И непоколебимая вера явно помогает спортсмену. Его статистика на данный момент безупречна — дагестанец не проиграл ни единого боя и имеет 26 побед: 8 нокаутов, 8 успешных болевых приёмов и 10 — по решению коллегии рефери.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретятся в октагоне 6 октября. Турнир UFC 229 пройдёт в Лас-Вегасе. На кону пояс чемпиона организации в лёгком весе.

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