Отец Нурмагомедова не сможет посетить бой сына с Макгрегором

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-28T17:01:52+03:00

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Отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова второй раз подряд отказали в получении визы США в американском посольстве в Турции. Таким образом, Абдулманап пропустит поединок сына с Конором Макгрегором.

В пятницу днём у Нурмагомедова-старшего было назначено собеседование в посольстве Соединённых Штатов. Он сообщил, что и на этот раз консул отказал ему в предоставлении права въехать на территорию США.

Первая попытка именитого тренера с треском провалилась в консульстве США в Москве. После этого Хабиб Нурмагомедов обратился с просьбами к президенту UFC Дане Уайту, и даже Дональду Трампу с просьбой пустить отца на самый важный бой в его карьере. В августе в социальных сетях Нурмагомедова даже появились намёки на то, что Уайт всё же согласился помочь отвоевать визу для отца спортсмена, но все усилия оказались тщетны.

Напомним, что трёхлетнюю визу заслуженного тренера Абдулманапа Нурмагомедова аннулировали в марте 2016 года из-за российского триколора. Отец пришёл на бой сына с двумя триколорами, которыми активно размахивал во время поединка. Несмотря на то, что в поступке Нурмагомедова-старшего не было ничего предосудительного, такое поведение посчитали недостойным для специалиста и тренера. Поэтому, решением консульства, его виза была аннулирована. С тех пор отец не мог присутствовать ни на одном поединке сына, пропустив даже его триумф на турире UFC 223, когда, победив Эла Яквинту, Хабиб стал первым русским спортсменом, завоевавшим чемпионский пояс промоушена.

Напомним, что бой Конор Макгрегор — Хабиб Нурмагомедов состоится 6 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе. Этот поединок уже назвали самым ожидаемым и самым ярким боем за всю историю организации.

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