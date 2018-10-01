Макгрегор: Я верну пояс и покажу Хабибу, кто здесь король!

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-01T12:25:20+03:00

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Конор Макгрегор считает, что предстоящий бой с Хабибом Нурмагомедовым — это бой за звание «короля» смешанных единоборств. Поэтому ирландец уверен, что не имеет права проиграть схватку, тем более между ними есть «личные счёты».

— Я готов вернуться, я ужасно голоден. Голоден до состязания, сражения, победы. Я потратил всю жизнь, чтобы добиться победы, завоевать два титула UFC, которые у меня были. Я ставил цель и жертвовал всем, чтобы придти к ней. Вы понимаете, когда у меня отбирали пояса, когда я смотрел, как за них бьются другие люди, которых просто поставили на этот бой, я был в бешенстве. Меня раздражали те, кого выбрали для этих боёв. Они не были достойны. Поэтому я понимал, что обязан вернутся, — рассказал Конор в интервью собственному изданию The Mac Life.

И вот, спустя два года, 6 октября звезда UFC возвращается в октагон. Конор уверен, что этот бой будет особенным, не похожим на другие. И, несмотря на все обвинения в жадности, Макгрегор говорит, что пришёл драться за звание «короля» UFC.

— Вы понимаете, я здесь не за деньги, — уверят Макгрегор. — Да, я не хотел принимать участие в боях, где UFC не могло оплатить моё участие. Они знали, что я стою дорого. Но здесь я готов был идти на любые уступки. Несмотря на то, что это поединок, безусловно, соберёт кассу. Дело в личных вещах. Одно дело — оскорбления в соцсетях, а другое — та стычка между нашими командами. Теперь это не просто соревновательный бой. Это личное. Я здесь чтобы встретиться именно с ним. И я этого по-настоящему жду. Я покажу ему кто здесь король.

Несмотря на это, Конор уверен, что эмоции не захлестнут его во время боя. Последние два месяца спортсмен отдал изнурительным тренировкам, чтобы подойти к поединку с Нурмагомедовым на пике формы.

— Да, в каждом моём действии, в каждом ударе будет что-то личное. Но всё же, на самом деле, это очередной бой. Очередное лицо, очередной боец, которого нужно победить на пути к моей цели. И я буду точен. Попаду по его болтающейся голове. Взобью его мозг. У меня есть поставленный коронный удар левой и он должен будет решить судьбу боя. Но я готов ко всему. И к пяти раундам. Я готов бороться до последнего. Это личное, — не устаёт со злостью повторять ирландец.

Напомним, что титульный бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор состоится 6 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе. Спортсмены будут сражаться за пояс чемпиона в лёгкой весовой категории.

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