2018-10-03T15:40:43+03:00
Спорт

Посмотреть на бой Нурмагомедов-МакГрегор придут звезды Голливуда

Места болельщиков займут и всемирно известные бизнесмены Илон Маск и Роберт Крафт
Евгения СОКОРЕВА
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Напомним, все билеты на поединок продали за три минуты!Напомним, все билеты на поединок продали за три минуты!Фото: Евгения СОКОРЕВА
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В Лас-Вегас на поединок дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором МакГрегором съедутся знаменитости и магнаты.

Среди них звезды Голливуда - актеры Мэтт Демон, Крисс Патт, Энтони Кидис, Меган Фокс и Мэл Гибсон. Еще купили места в "T-Mobile-Арена" всемирно известные бизнесмены Илон Маск с Робертом Крафтом.

Турнир пройдет 6 октября.

Напомним, бой Нурмагомедов-МакГрегор признали рекордно популярным за всю историю проведения смешанных единоборств. Все билеты в огромный зал "T-Mobile-Арена" скупили в первый же день открытия продаж за три минуты (!). Это при том, что стоили они очень недешево. Цена достигала $2505.

Кстати, за два дня до поединка в Лас-Вегасе пройдет вторая пресс-конференция с участием бойцов. И в этот раз на нее пустят не только журналистов, но и зрителей. Болельщики уже в предвкушении гадают, чем запомнится встреча Конора и Хабиба "лицом к лицо" во второй раз.

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