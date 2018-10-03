Посмотреть на бой Нурмагомедов-МакГрегор придут звезды Голливуда

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-03T15:40:43+03:00

Напомним, все билеты на поединок продали за три минуты! Фото: Евгения СОКОРЕВА

Изменить размер текста: A A

В Лас-Вегас на поединок дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором МакГрегором съедутся знаменитости и магнаты.

Среди них звезды Голливуда - актеры Мэтт Демон, Крисс Патт, Энтони Кидис, Меган Фокс и Мэл Гибсон. Еще купили места в "T-Mobile-Арена" всемирно известные бизнесмены Илон Маск с Робертом Крафтом.

Турнир пройдет 6 октября.

Напомним, бой Нурмагомедов-МакГрегор признали рекордно популярным за всю историю проведения смешанных единоборств. Все билеты в огромный зал "T-Mobile-Арена" скупили в первый же день открытия продаж за три минуты (!). Это при том, что стоили они очень недешево. Цена достигала $2505.

Кстати, за два дня до поединка в Лас-Вегасе пройдет вторая пресс-конференция с участием бойцов. И в этот раз на нее пустят не только журналистов, но и зрителей. Болельщики уже в предвкушении гадают, чем запомнится встреча Конора и Хабиба "лицом к лицо" во второй раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Макгрегор: Я верну пояс и покажу Хабибу, кто здесь король!

Ирландец готов решить все личные вопросы между спортсменами (ПОДРОБНЕЕ)

Нурмагомедов показал, как собирается победить Макгрегора

В новом видеоблоге чемпион UFC раскрыл главное условие победы (ПОДРОБНЕЕ)

Нурмагомедов потроллил Макгрегора цыплёнком

Хабиб опубликовал провокационный снимок в соцсетях [фото]

Конор Макгрегор: "В Дагестане у всех челюсти как у куриц"

В Нью-Йорке прошла его пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым (ПОДРОБНЕЕ)