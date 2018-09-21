Конор Макгрегор: "В Дагестане у всех челюсти как у куриц"

21 Сент. 10:20 2018-09-21T10:24:37+03:00

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В ночь на 21 сентября в Нью-Йорке состоялась громкая пресс-конференция в преддверии боя за титул чемпиона UFC между двумя звездами смешанных единоборств: Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Фанатов на ней не было, но и без них было весело, во многом благодаря привычно провокационному поведению ирландца.

- Зачем ты сюда принес свой пояс? Этот пояc не настоящий, ты победил парня даже не из первой десятки! Твой бой, Хабиб, был просто позорным, - заявил на пресс-конференции Конор Макгрегор. - Тебе, Хабиб, должно быть стыдно держать в руках этот ненастоящий пояс. Я тут недавно слышал, что в Дагестане у всех челюсти как у куриц. Я буду готов к бою в пять раундов. Я разобью тебя, ты просто стеклянный.

А вот как парировал эту фразу его виз-а-ви Хабиб Нурмагомедов.

- Неправда. Это был хороший бой с очень сильным и подготовленным соперником, и я победил своего противника в каждом раунде с явным преимуществом, - заявил дагестанский спортсмен. Самое важное я скажу тебе, Конор, 6 октября в октагоне. 6 октября мы с тобой поговорим, и ты ответишь за все свои слова.