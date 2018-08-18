2018-08-18T14:16:21+03:00
Спорт

Билеты на бой Макгрегор-Нурмагомедов скупили за несколько минут

Турнир вызвал рекордный ажиотаж в истории "UFC"
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Поединка между дагестанцем и ирландцем ждёт весь мирПоединка между дагестанцем и ирландцем ждёт весь мир
Изменить размер текста:

Все билеты на 229 турнир "UFC", на котором силой померятся дагестанец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор, раскупили за 3 минуты!

Об этом написали в Twitter "UFC on BT Sport":

"За три минуты все разобрали...". Фото: сообщество UFC on BT Sport в соцсети Twitter

"За три минуты все разобрали...". Фото: сообщество UFC on BT Sport в соцсети Twitter

Такой ажиотаж признали рекордным за всю историю проведения смешанных единоборств.

"Поединок века" состоится 6 октября в "T-Mobile-Арена" в Лас-Вегасе. Вместительность зала - 20 тысяч зрителей. Как сообщалось ранее, за участие в поединке россиянин Хабиб Нурмагомедов получит баснословный гонорар - сколько денег заработает боец, пока не говорят.

Кстати, Хабиба западные СМИ уже единогласно назвали победителем. В успехе выходца из Дагестана уверены журналисты из BBC, спортивного канала ESPN, издание MMA Junkle и другие.

Напомним, билеты на бой Макгрегор - Нурмагомедов продавали по 11 категориям. Самый дешевый билет стоил $205, а самый дорогой $2505.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Хабиба Нурмагомедова. Отец говорил ему: «Тебе нужны деньги только на воду и проезд. Ты не должен работать – тренируйся»

Как Хабиб Нурмагомедов шел к чемпионству UFC: рассказываем главные моменты биографии Хабиба Нурмагомедова (подробности, видео).

МагГрегор наказан за нападение на Хабиба Нурмагомедова

Боец признал свою вину в суде и отправлен на общественные работы (подробности).

UFC официально объявил дату боя Нурмагомедов — МакГрегор

Дагестанец встретиться с ирландцем на UFC 229 в Лос-Анджелесе (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Хабиб Нурмагомедов попал в список Forbes

Стало известно, сколько чемпион UFC заработал за год (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Дагестане объявили штормовое предупреждение
Установлена причина массового отравления в детском лагере Дагестана
В Пятигорске женщины использовали Вечный огонь как сушилку для одежды
Против начальника Пенсионного фонда Каспийска выдвинули еще одно обвинение в коррупции
В аварии с тремя машинами в Махачкале погиб человек - еще шестеро пострадали
Водитель груженого КамАЗа погиб в ДТП на Ставрополье
Семья с ребенком из Казахстана попала в аварию на Ставрополье
В Ставрополе неэффективно тратили деньги на дороги
Сенатор Сулейман Керимов одарил жителей родного села
В Дагестане женщину приговорили к уголовному сроку за посты в соцсетях
Суд оставил под арестом квартиру и люксовый авто миллиардера Магомедова
В районе ставропольского аэропорта потерялся пожилой грибник
В Москве задержан криминальный авторитет из Дагестана
«КамАЗ» провалился под землю под Пятигорском
В «Гармонии» открыты продажи новой серии флэтхаусов
На Ставрополье девушка пыталась выдать измену за изнасилование
16-летний мотоциклист разбился на Ставрополье
В Невинномысске на следующей неделе перекроют дороги
В КБР грибники нашли в лесу снаряды для ракет «воздух-земля»
Сбербанк стал участником «Дня поля-2018»
Табун лошадей чуть не затоптал детей на детской площадке в Кисловодске
После концерта группы «БандЭрос» в Пятигорске закрыли первую смену «Машука»
В КБР погиб альпинист из Украины
В Нальчике новорожденного верблюжонка назвали в честь электрика-именинника