Билеты на бой Макгрегор-Нурмагомедов скупили за несколько минут
Все билеты на 229 турнир "UFC", на котором силой померятся дагестанец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор, раскупили за 3 минуты!
Об этом написали в Twitter "UFC on BT Sport":
"За три минуты все разобрали...". Фото: сообщество UFC on BT Sport в соцсети Twitter
Такой ажиотаж признали рекордным за всю историю проведения смешанных единоборств.
"Поединок века" состоится 6 октября в "T-Mobile-Арена" в Лас-Вегасе. Вместительность зала - 20 тысяч зрителей. Как сообщалось ранее, за участие в поединке россиянин Хабиб Нурмагомедов получит баснословный гонорар - сколько денег заработает боец, пока не говорят.
Кстати, Хабиба западные СМИ уже единогласно назвали победителем. В успехе выходца из Дагестана уверены журналисты из BBC, спортивного канала ESPN, издание MMA Junkle и другие.
Напомним, билеты на бой Макгрегор - Нурмагомедов продавали по 11 категориям. Самый дешевый билет стоил $205, а самый дорогой $2505.
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