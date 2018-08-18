Билеты на бой Макгрегор-Нурмагомедов скупили за несколько минут

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-18T14:16:21+03:00

Поединка между дагестанцем и ирландцем ждёт весь мир

Изменить размер текста: A A

Все билеты на 229 турнир "UFC", на котором силой померятся дагестанец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор, раскупили за 3 минуты!

Об этом написали в Twitter "UFC on BT Sport":

"За три минуты все разобрали...". Фото: сообщество UFC on BT Sport в соцсети Twitter

Такой ажиотаж признали рекордным за всю историю проведения смешанных единоборств.

"Поединок века" состоится 6 октября в "T-Mobile-Арена" в Лас-Вегасе. Вместительность зала - 20 тысяч зрителей. Как сообщалось ранее, за участие в поединке россиянин Хабиб Нурмагомедов получит баснословный гонорар - сколько денег заработает боец, пока не говорят.

Кстати, Хабиба западные СМИ уже единогласно назвали победителем. В успехе выходца из Дагестана уверены журналисты из BBC, спортивного канала ESPN, издание MMA Junkle и другие.

Напомним, билеты на бой Макгрегор - Нурмагомедов продавали по 11 категориям. Самый дешевый билет стоил $205, а самый дорогой $2505.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Хабиба Нурмагомедова. Отец говорил ему: «Тебе нужны деньги только на воду и проезд. Ты не должен работать – тренируйся»

Как Хабиб Нурмагомедов шел к чемпионству UFC: рассказываем главные моменты биографии Хабиба Нурмагомедова (подробности, видео).

МагГрегор наказан за нападение на Хабиба Нурмагомедова

Боец признал свою вину в суде и отправлен на общественные работы (подробности).

UFC официально объявил дату боя Нурмагомедов — МакГрегор

Дагестанец встретиться с ирландцем на UFC 229 в Лос-Анджелесе (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Хабиб Нурмагомедов попал в список Forbes

Стало известно, сколько чемпион UFC заработал за год (подробности).