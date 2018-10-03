Нурмагомедов: Конор предлагал 10 тысяч долларов за мои «грязные» фото

СЕГОДНЯ 22:00 2018-10-03T22:14:07+03:00

Нурмагомедов утверждает, что Конор искал его «грязные» фото для пресс-конференции Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его соперник Конор Макгрегор был готов заплатить 10 тысяч долларов за компромат на него. Об этом спортсмен сообщил в ходе последнего интервью американским СМИ.

— Несколько дней назад мой хороший друг рассказал мне интересную историю. Его знакомый показал ему скриншоты переписки с Макгрегором. Оказалось, что он ищет любую информацию, которая могла бы опорочить мою честь. Он был готов выложить 10 тысяч долларов за «грязные» фотографии или плохую историю обо мне, — цитирует Нурмагомедова издание Best of MMA.

Дагестанский спортсмен уверен, что таким образом ирландец хочет подготовиться к последней пресс-конференции перед боем, которая пройдёт 4 октября в Лас-Вегасе. Конор собирался найти и рассказать публике пару фактов из биографии Хабиба, чтобы развенчать его «лживый образ святоши».

— Расслабься, Конор, — обратился Нурмагомедов к сопернику, — не все такие же как ты. Не всё в этом мире можно купить за деньги, что бы ты не думал. Я не [проститутка], как и мои друзья. Прости.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе, на UFC 229. Дагестанский спортсмен попробует защитить свой чемпионский пояс и расквитаться с соперником за все обиды.

В России прямая трансляция поединка пройдёт ранним утром 7 октября. «Комсомольская правда» будет вести прямую трансляцию боя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/663832" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов — Конор МакГрегор: официальный трейлер боя.

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