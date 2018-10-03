Нурмагомедов: Конор предлагал 10 тысяч долларов за мои «грязные» фото
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его соперник Конор Макгрегор был готов заплатить 10 тысяч долларов за компромат на него. Об этом спортсмен сообщил в ходе последнего интервью американским СМИ.
— Несколько дней назад мой хороший друг рассказал мне интересную историю. Его знакомый показал ему скриншоты переписки с Макгрегором. Оказалось, что он ищет любую информацию, которая могла бы опорочить мою честь. Он был готов выложить 10 тысяч долларов за «грязные» фотографии или плохую историю обо мне, — цитирует Нурмагомедова издание Best of MMA.
Дагестанский спортсмен уверен, что таким образом ирландец хочет подготовиться к последней пресс-конференции перед боем, которая пройдёт 4 октября в Лас-Вегасе. Конор собирался найти и рассказать публике пару фактов из биографии Хабиба, чтобы развенчать его «лживый образ святоши».
— Расслабься, Конор, — обратился Нурмагомедов к сопернику, — не все такие же как ты. Не всё в этом мире можно купить за деньги, что бы ты не думал. Я не [проститутка], как и мои друзья. Прости.
Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе, на UFC 229. Дагестанский спортсмен попробует защитить свой чемпионский пояс и расквитаться с соперником за все обиды.
В России прямая трансляция поединка пройдёт ранним утром 7 октября. «Комсомольская правда» будет вести прямую трансляцию боя.
Хабиб Нурмагомедов — Конор МакГрегор: официальный трейлер боя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макгрегор: Я верну пояс и покажу Хабибу, кто здесь король!
Ирландец готов решить все личные вопросы между спортсменами (подробности).
Нурмагомедов потроллил Макгрегора цыплёнком
Хабиб опубликовал провокационный снимок в соцсетях (подробности).
Нурмагомедов показал, как собирается победить Макгрегора
В новом видеоблоге чемпион UFC раскрыл главное условие победы (подробности).
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
В Чечне от МакГрегора потребовали извиниться за слова в адрес Кадырова
Бойцы клуба «Ахмат» записали видеообращение с недвусмысленными угрозами в адрес бойца (подробности).
Посмотреть на бой Нурмагомедов - МакГрегор придут звезды Голливуда
Места болельщиков займут Илон Маск, Мэтт Дэймон, Меган Фокс и другие (подробности).