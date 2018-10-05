Страх и ненависть в Лас-Вегасе: на пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора грянул скандал

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-05T10:37:36+03:00

Конор и Хабиб так и не встретились лицом к лицу из-за опоздания

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Скандал произошёл на пресс-конференции перед самым ожидаемым боем в смешанных единоборствах: Макгрегор опоздал на мероприятие, а Нурмагомедов ушёл, устав ждать оппонента.

Пресс-конференция должна была состояться в 15:00 по местному времени. Всё было готово, в назначенное время президент UFC Дана Уайт уже ждал спортсменов, так же, как и сотни журналистов. Хабиб в спокойной и скромной манере вышел к папарацци с поясом действующего чемпиона на плече. И тут грянула новость — Макгрегор опаздывает на важнейшее мероприятие.

Дана Уайт, объявивший эту информацию, объяснил, что Конор «уже в машине, но стоит в пробке», но выглядел слегка потерянным. В отсутствие оппонента Хабиб взял на себя инициативу и обратился ко всем присутствующим.

— Вы знаете, я пришёл строго ко времени. Это важное мероприятие, и я не собираюсь ждать Макгрегора, который не выказал к нему должного уважения.

После этой фразы пресс-конференцию решено было начать без Конора. Журналисты обратились к Хабибу с вопросом, пожмёт ли он руку ирландцу после боя.

— Никогда, — коротко ответил дагестанский боец.

После этого один из присутствующих предположил, что Нурмагомедов всё ещё зол на соперника за апрельскую выходку — нападение на автобус с бойцами UFC.

— Я бы соврал, если бы сказал, что ничего не чувствую по этому поводу. Конечно же я зол. То, что есть между нами — личное. Но всё скоро решится. 6 октября мы увидим конец этой истории, — пообещал спортсмен.

Кроме того, Хабиб рассказал собравшимся о тактике, которую он выбрал на бой. По мнению дагестанца, поединок не будет коротким, а главная задача, стоящая перед ним — измотать соперника.

— Я видел много его боёв. Когда он устаёт, он начинает сдаваться. Он подставляется под удары и приёмы, словно хочет, чтобы всё это побыстрее закончилось. Всё, что мне остаётся сделать — заставить его устать, — резюмировал Нурмагомедов.

Время шло, а место эпатажного ирландца всё ещё пустовало. Ответив на интересующие журналистов вопросы, Хабиб сделал неожиданное заявление.

— Вы знаете, у меня плотный график. Я должен готовиться, тренироваться. А мы ждём его уже 15 минут. Его опоздание — его проблемы, — с этими словами дагестанец встал с места и удалился.

Из-за опоздания Макгрегора дуэль взглядов между спортсменами состоится на взвешивании в пятницуФото: REUTERS

Где же Конор?

Нурмагомедов оставил президента UFC смущённым и взволнованным. Уайту пришлось попотеть, чтобы отбиться от журналистов, засыпавших его вопросами. После пресс-конференции должен был состояться стерндаун — классическая дуэль взглядов между заклятыми соперниками.

Дана Уайт с трудом успокоил собравшихся, объяснив, что завтра пройдёт процедура взвешивания спортсменов, и, так как Хабиб покинул зал, стерндаун пройдёт сразу после неё.

Ещё через пять минут зал взорвался одобрительным гулом — на сцене появился виновник торжества. Макгрегор выбрал привычную для себя линию поведения, уверенную и хамоватую. Даже не подумав извиниться за опоздание, он сразу приступил к своей любимой части шоу — рекламе своего виски Proper Twelve. Он даже попытался предложить пойло журналистам, но те достаточно холодно отреагировали на грубоватую попытку спортсмена пропиарить свой лейбл.

После провала с опозданием, Макгрегор общался с журналистами особенно развязно и не скупился на громкие слова. Хотя показалось, что отсутствие Нурмагомедова серьёзно удивило Конора. Ирландец, вероятнее всего, не ждал такого поступка от обычно спокойного и покладистого дагестанца.

— Пробки в Лас-Вегасе — просто жесть. Продраться невозможно. Но где Хабиб? Этот придурок зачем-то ушёл, — с досадой отметил Конор. — Хотя, что он может ответить мне? Ничего, как и в прошлый раз, в на пресс-конференции в Нью-Йорке? Зря он не хочет посидеть рядом со мной. Хотя, может быть он боится меня? Увидите, я порву его в эту субботу. Мне не страшно ничего, из того, о чём он говорит. Усталость? Я уставал много раз, я настоящий ветеран. Я много раз падал и поднимался. Поэтому я не боюсь ничего!

Журналисты ожидаемо задали спортсмену вопрос о причине его возвращения после двухлетнего перерыва. Намёк на то, что он вернулся из-за денег Макгрегор прокомментировал с особенным жаром.

— Деньги, огромная чёртова куча денег. Да, это круто! Что может быть лучше денег? Но я вернулся за другим, — уверенно заявил Макгрегор. — Я вернулся ради фанатов, я вернулся, потому что голоден до побед и хочу драться. После того, как я побью Хабиба, я готов драться сразу. Хоть на следующем мероприятии, 3 ноября. Почему нет? Поверьте, я звезда. И я буду здесь, потому что это нужно людям. Ну а что касается денег — через пять лет я планирую стать миллиардером. Потому что я лучший!

Конечно же, не обошли тему послематчевого рукопожатия. На вопрос о том, как он будет относиться к сопернику после боя Конор ответил так же веско.

— Ни за что! Я никогда не пожму его руку. Этот бой важен, но после него ничего не будет кончено. Между нами не будет мира. Никогда! — Заявил Макгрегор, сорвав овации зала.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор состоится ранним утром 7 октября по московскому времени. Спортсмены сойдутся за право обладания поясом чемипона UFC в лёгком весе.

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