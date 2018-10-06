Когда бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор: дата и время

СЕГОДНЯ 04:30 2018-10-06T05:09:31+03:00

«Комсомолка» рассказывает, где и когда можно будет посмотреть прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор

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Ирландец Конор Макгрегор и дагестанец Хабиб Нурмагомедов сойдутся в поединке. Но когда? Точные дата и время боя Хабиб — Конор по московскому времени — 7 нобря, около 7:00 утра. Но проснуться стоит немного раньше, потому что поединки основного карда стартуют в 5:00. А бой Нурмагомедов — Макгрегор, конечно же, будет последним.

Бои основного карда:

Женщины, первый наилегчайший вес: Мишель Уотерсон — Фелис Херриг

Тяжелый вес: Деррик Льюис — Александр Волков

Полутяжелый вес: Овинс Сент-Прю — Доминик Рейес

Легкий вес: Тони Фергюсон — Энтони Петтис (по слухам, победитель этого боя будет следующим претендентом на титул в лёгком весе, — прим.ред.).

Легкий вес, титульный бой: Хабиб Нурмагомедов (ч) — Конор Макгрегор

Титульный бой, в котором действующий чемпион Нурмагомедов будет защищать свой пояс UFC в лёгком весе стал одним из самых ожидаемых спортивных событий 2018 года. Здесь нужно отдать честь сопернику россиянина Конору Макгрегору, который возвращается в октагон впервые с 12 ноября 2016 года.

Последний свой бой под эгидой UFC против Эдди Альвареса ирландец выиграл с удивительной лёгкостью, нокаутировав соперника во втором раунде. Таким образом, он завоевал одновременно пояса чемпиона в лёгкой и полулёгкой весовой категориях. Однако после этого Макгрегор решил, что дело сделано и стал требовать от организации заоблачных гонораров, оттягивая защиту титулов.

Конор вернётся в октагон, чтобы вернуть себе титул «Короля» UFCФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда в UFC услышали, что обнаглевший после невероятно кассового боя с Мейвезером Конор требует переписать на него часть прав на организацию, это взбесило боссов промоушена. Ирландец получил жёсткий отказ, и 26 ноября 2016 года лишился титула в полулёгком весе из-за двухгодичного бездействия, а 20 января 2018 по той же причине отобрали и второй титул. После этого боец был просто вынужден вернуться и снова драться за престиж, в попытке вернуть заветную доминацию.

Его соперник и сверстник 30-летний Нурмагомеов в последнее время проводит бой за боем. Свой долгожданный титул он завоевал лишь 7 апреля этого года. Боец давно жаждал схватки, однако травмы, спорные решения и ложные обещания президента UFC Даны Уайта постоянно откладывали мечту. Со слов отца и тренера спортсмена, которые глава промоушена был вынужден признать правдивыми, за титул Хабиб должен был драться в том же 2016 против Альвареса, но в последний момент поединок отдали Макгрегору. Просто ради хайпа, чтобы ирландец смог стать двойным чемпионом.

С этого и началась взаимная неприязань спортсменов. Позже, Хабиб вместе с командой напали на хорошего друга Макгрегора чеченца Артёма Лобова. Конфликт не перерос в драку из-за численного преимущества дагестанцев, а Нурмагомедов, пользуясь этим, залепил Лобову оскорбительную пощёчину.

Хабиб Нурмагомедов будет сражаться за честь и пояс чемпиона, которым владеетФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После этого Макгрегор по-настоящему поссорился с Нурмагомедовым. Даже не ради хайпа — у ирландца и дагестанца появилась личная неприязнь. Когда Конор узнал, что за изъятый у него пояс будут драться Фергюссон и Нурмагомедов, он назвал последнего «крысой». Но по-настоящему ирландец взбесился, когда Тони получил травму, а против Хабиба поставили откровенно более слабого Яквинту.

Стало понятно, что почти ничто не отделяет ненавистного дагестанского бойца от титула, которым владел ирландец. И тут Конор не выдержал, устроив опасное нападение на автобус, в котором сидели все участники предстоящего турнира. Некоторым из них пришлось отложить свои поединки из-за ранений, полученных осколками стекла, а у ирланда появилась «реальная» возможность рагреметь в тюрьму. Копы даже успели схватить хулигана, но Макгрегор выкупил свободу. Стало ясно, что как только ирландец уладит проблемы с законом, он вернётся. Вернётся, чтобы попробовать снять с Нурмагомедова чемпионский пояс и вернуть себе титул «Короля».

Так и произошло, в начале августа была объявлена дата: 6 октября. То есть 7, если считать по московскому времени. Весь мир затаил дыхание и стал ждать, когда Конор Макгрегор встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.

Битва взглядов: Хабиб Нурмагомедов против Конора МакгрегораФото: REUTERS

Несмотря на то, что любители фаворитом считают Конора, большинство экспертов настаивает на том, что непобедимый дагестанец имеет гораздо больше шансов окончить бой в свою пользу. Благоприятный для Макгрегора расклад — короткий бой, несколько удачных ударов под неожиданными углами и нокаут. Если схватка продлится дольше 2 раундов, эксперты уверены, что с 3 по 5 доминировать будет Хабиб. Если ему удасться навязать борьбу и положить Макгрегора на лопатки, то бой непременно закончится победой россиянина.

«Комсомольская правда» будет вести прямую трансляцию самого ожидаемого поединка в истории UFC. Когда? Приходите 7 октября в 5:00 на начала боёв основного карда или в 7:00 по московскому времени и болейте за своего фаворита!

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