2018-10-07T09:09:41+03:00
Спорт

Нурмагомедов остался без чемпионского пояса несмотря на победу

Президент UFC Дана Уайт отказался отдавать награду из-за нарушения
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов остался без чемпионского поясаХабиб Нурмагомедов остался без чемпионского поясаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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На самом ожидаемом матче в истории UFC грянул скандал. Хабиб Нурмагомедов без шансов победил своего соперника Конора Макгрегора, но не получил заслуженный чемпионский пояс из-за нарушения правил.

На главном матче вечера UFC 229 в Лас-Вегасе грянул скандал. После победы над Конором Макгрегором у Хабиба Нурмагомедова сдали нервы. Спортсмен всегда был одним из самых спокойных бойцов промоушена, но не смог выдержать такого количества оскорблений. В том числе оскорблений семьи и отца дагестанца. Сразу после окончания схватки Хабиб бросился спарринг-партнёра своего соперника Диллана Дэнниса, завязалась массовая драка. Бойцы команды Нурмагомедова The Eagles MMA поддержали инициативу и чуть втроём не отметелили самого Макгрегора.

Этой безумной потасовки чемпион вышел за пределы октагона, чем грубо нарушил правила проведения поединков. После этого вышедший в октагон президент UFC Дана Уайт отказался отдавать спортсмену заслуженный чемпионский пояс.

— Я спокоен! Это был вопиющий случай. Если надо, посади меня в тюрьму, накажи меня. Но сейчас отдай мне мой пояс. Я победил! — Обратился разъярённый спортсмен к главе промоушена.

— Если я отдам тебе пояс, эта безумная толпа тебя просто разорвёт. Уходи, — ответил ему Уайт.

После этого взбешённый чемпион тут же покинул арену, даже не волнуясь, что судьи могут засчитать ему техническое поражение. Однако, нужно отдать рефери должное, они не стали пользоваться ситуацией и объявили победу Нурмагомедова удушающим приёмом в четвёртом раунде.

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